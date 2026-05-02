◆春季高校野球長野県大会東信支部予選 ▽準々決勝 上田西１２―２野沢北＝５回コールド＝（２日・佐久総合総合運動公園野球場）

プロ注目の上田西・松野暖捕手（３年）が初戦に７番で出場し、２打数１安打１四球で逆転勝ちに貢献した。

１―２の４回１死二塁から投ゴロで走者が飛び出し、２死一塁となって迎えた第２打席。「ここで流れを変えないと、試合が決まっちゃうと思った。２球、変化球が外れて、真っすぐ一本に張っていた」。１８０センチ、８４キロの右打者は、捕手らしい読みで内角の球を強くはじき返し、左翼線二塁打。この回打者１２人で一挙８点の猛攻を呼び込んだ。

昨年の春に走者と交錯して左肩を痛め、１１月に手術。１月からスイングを再開し、２〜３キロの超重量級のもの、逆に軽いもの、ノックバットより長いものなど複数のバットを振り込んできた。「いろいろなスイングをして、（感覚を）つかんできた。秋は思い切り振れなかったけど、今日は久しぶりにちょっと振れた」。二塁送球タイム１秒８６の強肩に加え、打撃が格段に良化した。

昨秋の北信越大会後に就任し、公式戦初采配初勝利で県大会出場を決めた矢沢龍一監督は「松野は自覚が出てきて、打撃も守備も成長している」とうなずいた。背番号２の名前は「暖」と書いて「ひなた」と呼ぶ。春、夏と暖かくなるにつれ、さらに脚光を浴びる。（雑誌『報知高校野球取材班』）