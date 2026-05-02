◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第１４節 ＦＣ東京２―０川崎（２日・味の素スタジアム）

ＦＣ東京が２―０で川崎を下し、４連勝を飾った。前半４１分、ＭＦ佐藤恵允がこぼれ球を押し込んで先制すると、後半１２分には、ＦＷ仲川輝人の仕掛けから、ＭＦ野沢零温が右足で追加点を挙げた。勝ち点を３２に伸ばし、３日に試合を控えるため１試合消化の少ない鹿島を抜き、暫定首位に浮上した。

６試合ぶりの先発起用に応え、自身大会初得点となる貴重な２点目を挙げた野沢は「テル君（仲川）も自分で振ろうとしたと思うが、自分がそこにいたからのゴールだし、みんながつないたゴール。決して自分だけのゴールではない。ただ、一つ数字を出すことができ、チームの勝利に貢献できてうれしい」とホッとした様子で振り返った。

勢いに乗るチームの競争をさらに活性化させる活躍に、野沢は「僕の感覚的には、まだ４連勝かという風に思っている。いい流れだし、気づいたら自分もいい流れの中に乗れていた。僕みたいな選手がもっと出てこないといけないと思うし、連戦なのでチームの総合力が試される。もちろん優勝を目指してやっているが、次の（６日）千葉戦に照準を合わせて全員でやっていきたい」と言葉に力を込めた。

松橋力蔵監督は「中２日の連戦で、選手はタフなゲームを覚悟し、お互いかもしれないが、重い感じがあった。そういう難しい状況でも、前半に１点取れたことが大きい。後半は攻撃のところで修正をかけ、選手の理解、そこから生まれる副産物のようなところで、表現をしてくれた中でいいリズムで攻撃ができた。リスク管理の部分でも、危ない場面はあったが、最後までやらせず、無失点で抑えたことは評価できるゲームだった」と試合全体を総括し、満足そうに語った。