打倒中国を果たせるか？ 世界卓球選手権 ロンドン大会に出場する注目選手を紹介

4月28日に開幕した世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）。チーム一丸となり世界一を目指す、注目の日本代表選手らを紹介。

打倒中国を果たせるか？ チーム一丸で大舞台に挑む！

悲願は成就するか。4月28日に始まった世界卓球選手権・団体戦は、打倒中国を果たし、世界一になるための舞台だ。

国際卓球連盟創立100周年の記念大会でもある今回は、新たな競技方式を採用。従来は予選グループを勝ち上がった国が決勝トーナメントに進むシンプルな形だったが、今大会では世界ランキング上位7か国と開催国は決勝トーナメント進出が事前に確定。日本は男女ともにその中に含まれており、トーナメントにおけるシード順を決めるためのグループ戦がスタートする、5月2日からの登場となる。

男女ともに中国の壁は高いが、世界一への距離が近いのは国別のランキングで中国に次ぐ2位につける女子。各国際大会でも、中国勢に食い下がる場面も増えている。張本美和、早田ひなのおなじみの2人をはじめ、選考会を勝ち抜いて初代表となった面手凛など、楽しみなメンバーがそろっている。

一方の男子は、中国、ドイツに次ぐ世界ランキング3位で大会を迎えている。押しも押されもせぬエース張本智和に加え、進境著しい松島輝空、キャリア豊富な戸上隼輔、篠塚大登、宇田幸矢が代表に名を連ね、地力は十分だ。

個人戦で実施された昨年の世界選手権では、男子ダブルスで64年ぶりの金メダルを獲得した。それに続くことができるか、注目だ。

注目の選手は…

information

世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）

日程：5月10日（日）まで開催中

開催地：英国・ロンドン

テレビ東京系、BS テレ東にて放送予定。U-NEXTで独占ライブ配信。

日本代表選手

【女子】張本美和・面手凛・早田ひな・橋本帆乃香・長粼美柚

【男子】張本智和・松島輝空・宇田幸矢・戸上隼輔・篠塚大登