水戸、東最多８戦目のＰＫ戦制し、横浜ＦＭに２戦２勝も樹森大介監督「勝ち点３を取らなくちゃいけない試合」

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１４節 横浜ＦＭ―水戸（２日・日産スタジアム）

水戸は敵地で横浜ＦＭに１―１から突入したＰＫ戦を３―１で制して、３戦ぶりの勝利をマークした。

前半５分にセットプレーから先制点を許したが、その後は攻守の切り替えの速さ、パスワークでリズムを作り、猛攻を続ける。すると同２７分、裏に抜け出したＦＷ多田が左からクロスを上げると、ＦＷマテウスレイリアが頭で合わせる。このシュートはＧＫ朴がセーブするも、こぼれたボールをＦＷ渡辺が右足で押し込んで同点に追いついた。

後半の立ち上がりも主導権を握り、同１７分に左からの大森の右足クロスをマテウスレイリアが頭で合わせるも、惜しくもシュートはゴール右へ外れる。さらに直後にはエリア内で相手のクリアボールがＤＦ間瀬に当たって枠にボールが飛んだが、ＧＫ朴が好セーブにあう。

同２５分にデビューから２試合連続得点中の１８歳のＭＦ安藤が投入されると、安藤は得意のドリブルで何度もチャンスを仕掛けるなど存在感を示す。

同３８分にはエリア内でＭＦ鳥海、多田、鳥海で３本連続シュートを放つも、ここもＧＫ朴の好セーブもあり勝ち越し点を奪えず。

終盤に横浜ＦＭのクルークス、谷村に連続でエリア内でシュートを打たれるも、ＧＫ西川が好セーブを披露。終了間際に安藤のクロスをＭＦ山下がフリーで左足シュートを放つも枠を外してしまい、９０分で勝ちきることは出来なかったが、１―１から突入した、東で最多８試合目のＰＫ戦ではＧＫ西川が横浜ＦＭの１、３番手のキックをセーブ。水戸は３人目まで全員成功させると、横浜ＦＭ４番手キニョーネスが外して、勝利を決めた。

これでホームでの１―０勝利に続き、横浜ＦＭに２戦２勝。それでも、試合内容では圧倒していたこともあり、水戸の樹森監督は「暑い中、厳しい環境の中の試合でした。ただ、試合全体を通してやりたいことは表現できていただけに、最初の失点、あとは追加点を取れるタイミングで取り切れなかった。ＰＫ勝ちという結果は残りましたが、勝ち点３を取らなくちゃいけない試合だったなと思っております。こういう取れないゲームが続いていくと当たり前ですけど、厳しいシーズンになっていくと思っているので、こういったゲームをしっかり勝ち切れるようなチームにしていかないといけないなと思います」と、浮かれる様子はなかった。

続けて「選手はこの過酷な連戦、暑さの中でも、あとメンバーが変わった中でも、今までやってきたことをしっかり表現してくれました。あとは最後のラストのバイタルのところ。最後のボックス内の精度を高めていくことだと思うので、今選手と話しましたけど、ＰＫ勝ちで満足している選手は誰一人いないので、ここをしっかり詰めて、次アントラーズとのダービーが待ってますので、いい準備していきたいなと思っています」と引き締めた。