脳科学者が語る重度認知症の母親の介護。「出来ないことの確認」や「脳トレ」よりも母親の気持ちが蘇った出来事

「認知症」――あなたはどんなイメージを持っているだろうか。

2025年8月に内閣府が世論調査として『認知症に関する世論調査』（※1）を発表した。「認知症に対する不安」という項目（複数回答）で本人自身の回答で1位だったのは、「家族に身体的・精神的負担をかけるのではないか」（74.9％）だった。同じ質問で家族の回答は、「周りの人に 迷惑をかけてしまうのではないか」（46.5％）がもっとも多かった。どちらも認知症になると周りに迷惑をかけてしまうことへの恐れが見えてくる。

しかし、果たして本当に、家族や周囲に「負担」や「迷惑」をかけるだけの存在なのだろうか……。

脳科学者の恩蔵絢子さんは、認知症の母を8年にわたり介護し、その経験を脳科学者として分析してきた。今から13年前 39歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断された当事者の丹野智文さんとの対談本『認知症の進行を早める生活、遅らせる習慣』（中央法規出版）が2025年末に発売され、今も話題を集めている。

丹野さんとの対話から恩蔵さんはさまざまな母に対する、「もっとこうすればよかった」という思いが湧いてきたと話す。認知症による「できない」が増えていく日々の中で、家族はどう関わればいいのか。前編に引き続き後編では、認知症＝「できない」ではなく、「できる」を守り育てるための具体的なヒントを現在認知症の父親を持つライターの田幸和歌子さんが取材する。

※1：認知症に関する世論調査（令和7年8月調査）

誰よりも不安なのは実は当事者

認知症の当事者である丹野さんとの対談を通じて、母親への介護を振り返った恩蔵さんにはさまざまな気づきがあったという。

「本当にたくさんの気づきがありました。一番大きかったのは、当事者同士が『会うこと』の大切さです。結局、母にはそういう機会を作ることができず、看取ったのですが、本人が『認知症でも大丈夫なんだ』と納得できるようになるには、家族だけではダメで、当事者同士で会うということがひとつのきっかけになるんだなと思いました」

それは具体的にはどういうことなのか。家族だからこそ、症状に対する不安など、当事者は本音が言えないこともあるという意味なのだろうか。冒頭に紹介した内閣府のデータでも、認知症＝家族や周囲に迷惑をかけることという意識を持っている人は少なくない。

「そうですね。認知症の当事者は、家族には心配をかけたくないから、本当の不安を言えないんです。丹野さんにそう言われて、その通りだなと思いました。例えば、認知症が疑われる方が、家族に病院に行こうと言われても、行きたがらないのも当たり前なんですよね。家族にまず不安を言えない、知られたくないのですから……」

認知症を恐れすぎて、本末転倒になることも

家族は、もしかして認知症ではないか、と思うと、どこまで覚えているか、何がわかってどこがわからないのかを確認したい気持ちでいっぱいになってしまう。ネットなどに出ている認知機能の簡易的なテストなども良かれという思いから半ば強制的にやるように促し、生活の中できちんと理解しているのかいろいろ質問しがちになる。

でも、そういった行為そのものが、当事者にとってしゃべりたくない気持ちに向かわせてしまう。この悪循環に気づいていない家族は多いのかもしれない。

「そうですね。これも認知症に関する誤解なのですが、認知機能が衰えてもすべてを忘れているわけではありません。当事者である本人も認知機能の衰えを自覚し、不安を感じている。だからこそ、答えを求める質問を繰り返していくと、本人は間違えるのではないかとネガティブになったりします。

でも、正解のない話だと、プレッシャーがないので、いくらでもできる。母のケアマネジャーをしてくださっていた門倉幸子さんにいろんなことを教えていただいたのですが、その中で『最近、必要な言葉だけを使っていませんか』と言われたことがあったんですね。

確かに『これ食べて』『出かけるから着替えて』など、衣食住をきちんとこなすための言葉ばかりに追われてしまっていました。でも、門倉さんは母に『このお花きれいですねえ』と話しかけたんです。すると、母は『きれいだねえ』とすっと答えて、『このお花の色ってピンクでしたっけ』と門倉さんがトボけると『何言っているの、赤じゃないの』と母が教えることもありました。

母は認知機能の低下でしゃべる言葉が減ったのではなく、こちらが必要な言葉しか使わないことが、しゃべらない原因でもあったわけです」

ケアで大事なのは「安全基地」を持つこと

丹野智文さんとの対談本『認知症の進行を早める生活、遅らせる習慣』の中に、家族や周囲のかかわり方で語られた「安全基地」という言葉が出てくる。これはどういう概念なのだろうか。

「『安全基地』というのは、子どもの発達心理学でよく使われる言葉です。人がどんどん新しいことに挑戦しようとするのを応援してくれる、あるいは、見守ってくれる存在がいるかどうかということを意味しています。

例えば、子どもは滑り台の上に立ったときなど、自分にとって難しいことに挑戦しようとするとき、『見てみて』と言って、親や大人に声をかけますよね。この人が見ていてくれると、もし途中で怪我をしても助けてもらえるという安心を感じることができる。だから、ちょっと難しくても新しいことに挑戦できる。何かあっても戻っていける場所が安全基地です。

人が好奇心を持ったり挑戦したりするには、この安全基地が絶対必要で、ないと怖くてなかなか挑戦はできず、怖がってばかりいることにもなると観察されています。それは年齢を重ねても同じなんです」

では、認知症の方にとっての「安全基地」とは、どんな存在になるのがいいのだろうか？

「認知症の方に対して家族は『危ないから』と行動を制限しがちですが、安全を確保しているようで、実は全然冒険できていない状態を作っている。家族側の都合や思考で一方的に決めていることが多いと思います。

むしろ『大丈夫だよ』『行っておいで』と言えるかどうか……。GPSを持ってもらうにしても、監視のためではなく、『何かあっても大丈夫。見つけるよ』という感じで、冒険を後押しできるかどうかだと思います」

「認知症になって意欲がなくなった」「家でボーッとしてばかりいる」という声を家族側から聞くことが多いが、その背景には家族など周囲にいる人間が冒険を奪ってしまっている可能性もあるのだろうか。

「そうですね。何かやろうと思っても、失敗したらどうしようという不安がある。これは家族側だけではなく、認知症の当事者も同じ気持ちです。でも、その不安を受け止めるシステムが整っていれば、チャレンジへの不安も緩和できるかもしれません。でも、整っていないことが多いので、『ちょっとやりたいな』という気持ちがあっても一歩が踏み出せない。あるいは、そういう気持ち自体を持てなくなっている。何もやりたがらない、何もしないというのは、家族の思い込み、社会の思い込み、また本人の思い込みにより、冒険を奪ってきた結果の可能性もあるんです。

大事なのは、今の自分にとって『ちょっと難しいこと』に挑戦できているかどうか。難しすぎるのもダメだし、簡単すぎるのも刺激がない。今の自分より少しだけ難しいことに挑戦して、それができたときに自信になっていく。子どもの学習意欲とも同じで、人間ってそういうものなんです」

「ずっと完璧なあなた」が正解ではない

若年性認知症に罹患した丹野さんは、スマホなどデジタル機器を駆使して、自身の「もの忘れ」をサポートしていることに正直驚いた。

私自身も新幹線に乗るときに荷物を置き忘れないよう、到着時間間際にリマインドしたり、季節のものをどこにしまったかをLINEでメモして、検索でたどり着けるようにしたりしているが、対策は丹野さんと同じだと思った。私たちの世代が認知症になったときには、デジタル機器などの力を借りることで、認知症のあり方も変わっていく可能性は高いのだろうか。

「今後、認知症のあり方が変わっていく可能性は十分あります。そのうえで、『もう終わりだ』ではなく、『まだできる』『これもやってみたい』が積み重なるように、手放したほうが良い思い込みもあると思います。家族って、つい思ってしまいがちですよね。『ずっと完璧なあなたでいて』という思い込みというか……。認知症の母のケアをしていた当時、私はずっとそう思ってしまっていました」

確かに家族は、親に対して病前の完璧な姿を追い求めてしまうところはあるかもしれない。しかし、恩蔵さんは「完璧」などではなくなっても繋がることはできると言う。

「そもそも認知症の『進行』が、自分たちから何かを奪うばかりなのかどうか、を考えてほしいのです。できないことがあっても繋がれるのに、と思うんです。

私と母の場合、それまでと同じように2人で料理をすることはできなくなりました。私がひとりで担う時間が多くなって、母は台所を見に来るだけになった。でも、見に来るということは興味を持ってくれているということで、料理のすべてをこなすことはできないけれど、大根を切るとか、味見をするといったパーツだったらまだできることがありました。それを見つけて、母にお願いすると『まだできるんだな』と母も感じて、ちょっと自信がつくみたいなやりとりで、2人で一緒にいられたのです。

ずっと同じ形ではないけれど、その人の興味ややりたいことを見つけていく。そこで繋がっていけることもあります」

重度の認知症でも楽しみやチャレンジも生まれる

恩蔵さんは、母親が重度の認知症と診断されても、豊かな能力が残っていることを音楽療法を通じて実感したという。認知症は、世間一般で語られるイメージとは大きく異なる部分もある。

「母は重度と診断されてから音楽療法を受ける機会がありました。言葉を正確に話すことは苦手になっていたのに、音楽に触れると以前と変わらない素晴らしい歌い方をする。しかも、音楽療法士さんに教えてもらった新しい曲も覚えるんです。家族だけだと見えないものを、他人が引き出してくれる力ってすごくあるんですよね。

重度の人は、一人で着替えられない、トイレに行けない、食事に介助が必要。家族が『できること』というと『生活を整えること』だと思いがちですよね。でも音楽という角度から見ると、こんな能力がありますよ、と見えてくるものがありました。衣食住だけを見て厳しく言っていたら、まるで親から『勉強しなさい！』ってずっと言われているような思いだったのかもしれない。人間の能力ってそんなものじゃないなということ、重度になった母から音楽療法を通じても教えてもらいました」

そう思うと、興味のあることを持つこと、可能な範囲で続けること、社会との接点を持つことは、何歳になっても大切なことといえそうだ。

「大事ですね。歳を取ると、自分の弱さを知っているからこそ人の痛みがわかるというところもあると思うんです。そういう意味でも、社会との接点は何歳になっても絶対大事ですね。

認知症になったら『もう終わり』どころか、認知症になってから新たな発見さえある。今まで知らなかった人間の脳の神秘に触れることができたりもする。自分自身の世界も、偏見が外れることで広くなっていく感じがあります」

しかし、こういった認知症の側面はなかなか表に出てこない。メディアの認知症の発信も不安を煽るものばかりで、当事者含めて介護をする側にも「迷惑をかけるもの」という意識を植え付けがちだ。恩蔵さんが経験したような本来の姿を知ることこそ、介護する側にも必要な情報だと感じる。

「そうですね。こういう体験を皆さんに知ってほしいんです。認知症をきちんと知ると尊敬の気持ちが出てくるので、失敗したり、何度も同じ話を繰り返されても、『ああそうか、同じ話だけどもう一回聞けばいいかな』という余裕が出てくる。尊敬を感じるというのは、介護する側にとってもすごく助けになることだとお伝えしたいです」

恩蔵絢子（おんぞう・あやこ）

1979年神奈川県生まれ。脳科学者。専門は自意識と感情。東京工業大学（現・東京科学大学）大学院博士課程修了（学術博士）。東京大学大学院総合文化研究科特任研究員。2015年に65歳の母がアルツハイマー型認知症と診断され、介護しながら観察を続けた。2023年、NHKスペシャル『認知症の母と脳科学者の私』が放映。同年5月、母を看取る。著書に『脳科学者の母が、認知症になる』（河出書房新社）など。

【前編】認知症の母親を看取った脳科学者が訴える「認知症になってもできることがたくさんある事実は知られていない」