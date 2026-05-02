◇プロ野球セ・リーグ 阪神7-5巨人(2日、甲子園)

巨人が阪神に競り負け、今季の対戦成績は4勝3敗となりました。

この日は、3年目の又木鉄平投手が今季初先発。初回2アウトから3番森下翔太選手に2塁打を打たれると、バッテリーミスでランナーは3塁へ。ここで4番佐藤輝明選手に3球目のシュートをレフト線へはじき返され、先制を許しました。

3回はランナー1塁から、5番大山悠輔選手に3塁打を打たれて2失点目。又木投手は初回から毎回得点圏にランナーを背負いながら、失点はここまでにとどめ、5回9安打2失点と粘投し、役目を終えました。

一方、阪神先発の大竹耕太郎投手を前に打線が沈黙。4回にダルベック選手がチーム初ヒットを記録しますが、得点には結びつかず。6回まで1安打に抑えられます。

それでも7回、ダルベック選手、岸田行倫選手のヒットで2アウト1、3塁のチャンスを作ると、小濱佑斗選手がライトへのタイムリーで1点を返します。なおも1、3塁から代打・坂本勇人選手は三球三振で、同点とはなりませんでした。

7回裏はリリーフが踏ん張りきれず。2番手・石川達也投手が回またぎで登板すると、1アウト満塁のピンチで8番郄寺望夢選手にレフトへのタイムリー。続く代打・中野拓夢選手には2点タイムリーを打たれるなど4失点。8回は3番手のルシアーノ投手が佐藤選手にソロホームランを浴び1−7とされました。

それでも9回に阪神の3番手・モレッタ投手を攻め、ノーアウト1塁2塁とチャンスを作ると代打・佐々木俊輔選手が3ランホームラン。さらに岸田選手もソロホームランで続き2点差まで迫ります。

しかし阪神はここでドリス投手に交代。すると巨人はその後ヒットが打てず、惜しくも逃げ切りを許し敗戦となりました。