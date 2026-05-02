◇MLB ブリュワーズ 6-1 ナショナルズ(日本時間2日、ナショナルズ・パーク)

ブリュワーズの先発ジェーコブ・ミジオロウスキー投手が6回途中まで8奪三振を奪うなど圧巻のノーヒットピッチングを披露。しかし突如、体の異変を訴え降板する事態となりました。

ミジオロウスキー投手は身長201センチの恵まれた体格を生かし、160キロを超える直球とキレのある変化球を武器にMLBデビュー2年目にしてブリュワーズのエース格として活躍。この日も、剛速球を主体に初回を四球1つ許すものの無失点に抑えます。

2回も四球1つ与えますが、162キロの直球と154キロのスライダーを決め球に2つの空振り三振を奪うと、その後も後続をしっかりおさえ、安定したピッチングを続けます。

3回、4回を三者凡退に仕留め、さらに勢いに乗ったミジオロウスキー投手。5回には先頭のブレーディ・ハウス選手を163キロの直球で空振り三振、続くホルビト・ビバス選手を151キロのチェンジアップで空振り三振、そして最後はドルー・ミラス選手に対して、高めに160キロ超えの直球を3つそろえ見逃し三振に仕留める圧巻の三者連続三振。ここまでノーヒットピッチングと完璧な投球を披露します。

6回のマウンドにもあがったミジオロウスキー投手は、先頭のジェーコブ・ヤング選手もこれまで通り、160キロを超える直球で空振り三振に切って落とします。しかし続く打者に、初球を投げたところで突如として体の異変を訴えると、スタッフに伴われてベンチへ。ノーヒットピッチングを継続していただけにそのまま無念の降板となりました。状態が心配されましたが、球団によると降板理由は右脚ハムストリングのけいれんであることが明かされています。

この日のミジオロウスキー投手は、5回1/3回で85球を投げ、2四球8奪三振被安打0という圧巻の投球内容でした。

またチームは打線が初回から得点を重ね、ナショナルズに6-1で勝利。ミジオロウスキー投手が今季2勝目を手にしました。