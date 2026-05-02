「勝ちたい」から離れたら勝てた…戸崎圭太が語る“騎手人生を変えた大ケガ”と新境地

大ケガをきっかけに、騎手としての価値観が大きく変わったという戸崎圭太。かつては「勝たなければならない」と結果に縛られていたが、復帰後は「馬と親友になること」を何よりも大切にするようになったという。その変化はなぜ起き、どんな結果をもたらしたのか。新著『やり抜く力』に込めた思いとともに、“技術ではなく人間関係でここまで来た”と語るトップジョッキーの本音に迫った。

【画像】戸崎圭太が「騎手人生で一番の乗り味」と語った馬

勝ち負けよりも「馬と親友になることを選んだ」

――2019年に大きな怪我をされて、そこから復帰された後は、騎手としてモデルチェンジをされたというお話がありました。その中で、「勝ち負けよりも馬と親友になることを選んだ」という言葉が、すごく印象的でした。

はい。怪我をしてからどうもうまく乗れない感覚があったんです。馬とのコンタクトを取る中で、それまでとは全然感覚が違ってしまって。そのときに馬のことをすごく考えたというか、感じなきゃなっていうのをそれまで以上に思ってたんですよね。

そうするうちに、「あれ、こうしたら馬がすごい気持ちよさそうに走ってくれたな」とか、「のびのび走ってくれたな」みたいな経験を積み重ねることができて。それで、とにかく馬を気持ちよく、のびのびと走らせたら結果につながるんじゃないかっていう感覚になったんです。

――それまでは違ったのですか。

今まではリーディングを取る、勝ちたい、勝たなきゃいけない…と、もう勝ちばかり意識していました。でも、それを変えたことで自分もすごく気持ちよく乗れるし、結果にもつながっていって。「あれ、これいいことばかりじゃん」っていう感じで、そっちにシフトしたところはありましたね。

――それはやはり、ご経験を重ねられたことも大きいですか。

経験もありますが、それでもあの怪我がなかったら、そこは感じられなかったかもしれないです。より繊細に感じたいな、アプローチしたいなと思ったから、そういうふうになったんじゃないかなと思います。

――以前は勝てないと不安になったり焦ったりすることもあったのですか。

そうですね、ありました。そういう気持ちが怪我につながることもあると思うんです。今はなんか（不安が）あっても、我に返ってすぐ持ち直す作業ができているかなと思います。

自身が思う、騎手としての最大の武器は？

――ところで、ご自身のジョッキーとしての最大の武器は何だと思われますか。

まあ人に好かれることが多いかなと思います。

――それが一番最初にきますか。

はい。僕は技術でここまできてるんじゃなくて、コミュニケーションというか、人間関係でここまで来てると思ってるので。周りもそういうふうに思っているんじゃないですかね。

――それはかなりご謙遜も入っていると思いますが、「技術」「メンタル」「人間関係」で人間関係が一番だとすると、次は何がきますか？

メンタルですかね。なかなかへこたれないっていう面はあると思います。で、さっきからお話しているとおり、技術は最後です。ほんとにこうたくさんの人に支えられて、助けられて、ここまでこられたなっていうのはあります。

――書籍のタイトルにもなっている「やり抜く力」という言葉に込めた思いを教えてください。

この本を書くにあたって自分を振り返ってみて、いくつかタイトルを出していただいた中で、「これだ」ってぱっと決まったんです。ずっとジョッキーとしてリーディングを取りたいって思ってから、何があってもやり抜いてきたなっていうのが自分の中にあって。だから本のタイトルにもぴったりかな、と。

――それはやはりメンタルが強いということでしょうか。ご自身を天才ではない、努力の人だと思われますか。

天才ではないですから、そういう意味では努力の人なんですかね。ただ、僕の中に「努力」って言葉はなくて。努力というか、なんか当たり前のことだと思ってるんですよね。

つらいことでもきついことでも、ジョッキーでうまくなりたい、リーディング取りたいってなれば当たり前のことだと思っていて。それが努力とはまったく思わないです。やりたいことをやっていればそうは思わないというか。

「勝ったジョッキーたちも景色が違うってよく言いますよね」

――「未勝利もG1も同じ1つの勝ち星」とおっしゃる戸崎さんが、それでも「日本ダービーは勝ちたい」と。日本ダービーは何が違うのでしょうか。

以前は本当に、未勝利戦も日本ダービーもそんなに差はないなっていう感覚だったんですよ。ただ、実際にダービーで2着が3回あったり、競馬関係者たちもやっぱりそこを目指してやっていて、そういう思いとか話も聞いたりすると、やっぱり一度は勝ってみたいなって思うんです。

実際、勝ったジョッキーたちも「景色が違う」ってよく言いますよね。まあその景色は見てみたいなっていうので、一番勝ってみたいレースになりましたね。

――この本を通して、読者に伝えたいこと、アピールしたいことはありますか。

本当にありのままを書いてますし、ほかのところで言ってないこともたくさん書いてるので、戸崎圭太を深く知ってもらえたらうれしいなと思ってます。全然そんなかっこよくもないし、すごくもないけど、でもトップになれることだってある。だからみんな頑張りましょうよ、という感じですかね。

――最後に、もし戸崎さんが競馬予想家だったとして、戸崎騎手の馬券はどういうときが「買い」ですか？

なんですかね…牝馬で、外枠で、人気してるときかな（笑）。

――その心は？

人気薄は自信ないですね。やっぱり馬の力で来てるんで。あと、僕は内に囲まれると気持ちが弱いので、「あーっ」てなっちゃうんです。やっぱりのびのびと広いところを走ってるときのほうがいい結果が出ている気がします。

牝馬は、やっぱりG1をたくさん勝たせてもらってるんで。そういう条件がそろっていれば、安心して買えるなって自分では思います。参考してください（笑）。

取材／集英社オンライン編集部 撮影／村上庄吾

やり抜く力: 天才じゃなくてもトップになれた「ベリベリ」シンプルな理由

戸粼圭太

2026/3/26

1760円（税込）

232ページ

ISBN： 978-4054070868

★★★まわり道も、失敗も武器になる! トップジョッキー 戸粼圭太 初の著書★★★ 勝負師の極意はもちろん、名馬たちとのエピソードや あの迷言「ベリベリホース」誕生秘話も必見! ◆麒麟・川島明さん推薦!◆ あの名馬の背中に戸粼さんと相乗りさせてもらってるような臨場感。 これは競馬ファン必読のベリーベリーブック! ●順風満帆ではなかった、トップへの道 地方競馬からキャリアをスタートし、努力と結果で日本競馬のトップに上り詰めた騎手・戸粼圭太。 大井競馬場で頭角を現した後、JRAに参戦し、数々のビッグレースで結果を残してきました。現在も第一線で活躍し続けるその姿は、多くの競馬ファンから厚い信頼を集めています。 しかし、その歩みは決して華やかな成功譚だけではありません。 勝てない若手時代、落馬による大怪我と長期離脱、中央移籍の壁、好成績の裏にあったスランプ――。 トップジョッキーとして知られる戸粼圭太の裏側には、数えきれないほどの試行錯誤と耐え抜いた時間がありました。 ●迷い続けた先に見つけた「勝ち続ける考え方」 本書は、戸粼圭太がこれまでの騎手人生を振り返りながら、挫折や遠回りをどう受け止め、どう力に変えてきたのかを語る一冊です。 馬とは縁のない家庭環境から競馬の世界に飛び込むことに不安はなかったのか? 結果が出ない時期をどう乗り越えたのか? 大怪我やスランプの中で、何を考え、どんな行動を選んできたのか? 人生のターニングポイントを通して、勝負の世界で生き抜くための思考法や、名馬たちとのエピソード、海外遠征で生まれた【あの迷言】の舞台裏など、人間・戸粼圭太の素顔に迫ります。 競馬ファンはもちろん、スポーツや仕事に向き合うすべての人に通じる「考え方」が詰まった1冊です。