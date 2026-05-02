ロッテ・種市篤暉投手が1日の夜、自身のインスタグラムを更新。手術を終えての思いを明かしました。

3月には侍ジャパンの一員としてWBCに出場した種市投手。連日好投を披露し、世界に対してもその存在感を示してきました。開幕後は疲労を考慮してファームでの調整を続け、4月17日に待望の今季初登板。援護に恵まれない中でも、7回無失点の好投を披露しました。今季2戦目となった同25日のソフトバンク戦では、初回2アウトの場面で足を痛めた様子で倒れ込み、担架に乗せられて降板。その後、「左アキレス腱断裂」と診断されたことが発表されました。

同30日に都内の病院で「左アキレス腱断裂の縫合術」を無事終えたという種市投手。ロッテベンチに飾られた自身のユニホームの写真を掲載し、インスタグラムを更新します。

本文には「早い時期に戦線を離脱すること、期待を裏切ってしまったこと、言葉では言い表せないほど申し訳ない気持ちでいっぱいです」とし、「怪我をした瞬間は本当に頭が真っ白になりました。『なんで今なのか』、『なんで自分なのか』グラウンドで戦う仲間の姿を動けない体で見守る。アスリートとしてこれ程辛い事はありません」と今の心境をつづります。

それでも周囲の声かけや、心配りにも感謝。「プレーできない時間は悔しいですがあの怪我があったからと笑って言える日まで頑張ります」、「これから長いリハビリが始まります。待ってくれているファンの為に怪我前より更にレベルアップしてまたマウンドに戻れるよう頑張ります！！」と前向きな思いを書き連ねました。

コメント欄に寄せられるファンからの多くのエール。リハビリを乗り越えた種市投手の復活が待たれます。