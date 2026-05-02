「春季高校野球滋賀大会・準々決勝、近江１１−７八幡商」（２日、マイネットスタジアム皇子山）

近江が九回に逆転勝ちし、夏のシード権を獲得した。先発の谷口蓮太郎投手（２年）は３回１／３を７失点。劣勢の中、近江は五回にアクシデントにも見舞われた。この日２安打を放っていた主将の杉本将吾捕手（３年）が死球を受け、途中交代した。

五回の守備から代わってマスクをかぶったのは１年生の清水健翔捕手。この日が公式戦デビューで、「緊張しすぎて体が動かなかった」というが、攻守で流れを呼んだ。先輩の元翔之介投手（３年）を冷静にリードし、五回から九回までを無失点に。「エースの元さんがしっかり抑えてくれた」と感謝した。

打席では２点を追いかける九回、四死球と安打で作った１死満塁の好機で押し出し四球を選択。一挙６得点の逆転劇を呼んだ。「その前のストライクで仕留めたかったんですけど、チーム全体で勝つのが目標なのでしっかり見極めました」とうなずいた。小森博之監督も「五回で彼に代わって流れが変わりました。これでまたチームが少し成長できるかなと思う」と称賛した。

草津との３回戦から背番号１をつける元は四回途中から登板し、５回２／３を４安打無失点。「自分がエースという気持ちでずっと投げています。ゼロで抑えられて、チームが勝てたのが一番よかった」と振り返った。