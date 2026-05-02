寺島しのぶ、息子・尾上眞秀へのカレーつけ麺弁当に「なんて斬新なアイデア」「参考になります」と反響
【モデルプレス＝2026/05/02】女優の寺島しのぶが5月2日、自身のInstagramを更新。息子で歌舞伎俳優の尾上眞秀のために作った弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】53歳「国宝」女優「斬新」と話題のつけ麺弁当
寺島は「カレーつけ麺弁当にした」とつづり、スープジャーを活用した弁当を公開。麺の上にはフライドガーリックのトッピングが添えられ、スープにはネギがたっぷりと入った食欲をそそる内容を披露した。
あわせて「完食してきても、持って帰ってきた後の弁当箱を洗うのが妙に嫌いです。なんでだろう」と本音を明かしている。
この投稿には「なんて斬新なアイデア弁当」「美味しそう」「お弁当箱を洗うのが嫌という気持ち、痛いほど分かります」「共感しかない」「スープジャーの使い方参考になります」「食欲ないときでも食べれそう」と反響を呼んでいる。
寺島は、2007年2月にフランス人アートディレクターのグナシア氏との結婚を発表。2012年9月に眞秀を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】53歳「国宝」女優「斬新」と話題のつけ麺弁当
◆寺島しのぶ、カレーつけ麺弁当披露
寺島は「カレーつけ麺弁当にした」とつづり、スープジャーを活用した弁当を公開。麺の上にはフライドガーリックのトッピングが添えられ、スープにはネギがたっぷりと入った食欲をそそる内容を披露した。
◆寺島しのぶの投稿に反響
この投稿には「なんて斬新なアイデア弁当」「美味しそう」「お弁当箱を洗うのが嫌という気持ち、痛いほど分かります」「共感しかない」「スープジャーの使い方参考になります」「食欲ないときでも食べれそう」と反響を呼んでいる。
寺島は、2007年2月にフランス人アートディレクターのグナシア氏との結婚を発表。2012年9月に眞秀を出産した。（modelpress編集部）
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