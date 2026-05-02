堀未央奈、韓国での美脚輝くミニスカショットが話題「美しすぎ」「オーラ全開」
【モデルプレス＝2026/05/02】元乃木坂46の堀未央奈が5月1日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】29歳元乃木坂46人気メン「オーラ全開」美脚際立つ韓国満喫ショット
堀は「5日間もいたから写真がありすぎる」とコメントし、韓国・ソウルでの写真を複数枚投稿。白いトップスとカーディガンにグレーのフリルミニスカートにブラウンのショートコートを羽織ったコーディネートで、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれで可愛すぎる」「スタイル抜群」「脚長い」「街中でもオーラ全開」「美しすぎ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元乃木坂46人気メン「オーラ全開」美脚際立つ韓国満喫ショット
◆堀未央奈、ミニスカ姿で韓国満喫
堀は「5日間もいたから写真がありすぎる」とコメントし、韓国・ソウルでの写真を複数枚投稿。白いトップスとカーディガンにグレーのフリルミニスカートにブラウンのショートコートを羽織ったコーディネートで、スラリとした美しい脚を見せている。
◆堀未央奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おしゃれで可愛すぎる」「スタイル抜群」「脚長い」「街中でもオーラ全開」「美しすぎ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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