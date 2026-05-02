◆プロボクシング ▽東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーミドル級（７６・２キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 〇森脇唯人 （判定）ユン・ドクノ●（２日、東京ドーム）

スーパーミドル級の東洋太平洋、ＷＢＯアジアパシフィック（Ｐ）２冠戦は、東洋太平洋３位＆ＷＢＯアジアＰ５位の森脇唯人（２９）＝ワールドスポーツ＝が統一王者のユン・ドクノ（３０）＝韓国＝に２―１判定勝ち。プロ３戦目で２つの地域タイトルを獲得した。リング上で初体験の東京ドームの感想を求められると「ライトでまぶしくて全然見えない」と素直すぎる感想で笑わせた。

ダイレクトリマッチとなった一戦。「コンディションはバッチリ。前回は物足りない感じで終わった。再戦が決まって『よし』という感じだった。僕にしかできないボクシング、スピードやちょっと変わった動きなど、森脇唯人というものを見てもらえたら。東京ドームで戦えるのは、めっちゃ楽しみです」。昨年１２月、プロ２戦目で２冠王ユンに挑戦した森脇。初回に右カウンターでダウンを奪いながら、２回に偶然のバッティングでユンが左目上をカットしてしまった。王者の傷は深く、無念のドクターストップ。４回負傷引き分けとなり、優勢に試合を進めながら森脇は王座を奪取することができなかった。

初回からプレスをかけてジャブを放つ森脇。ストレートのように伸びるジャブで王者を突き放した。森脇は自分の距離でワンツーを打ち込むと、ユンもボディージャブで応戦。４回、王者は距離を詰めて森脇のジャブを封じてきた。頭と頭がぶつかる。ユンが右まぶた、５回には森脇も右まぶたをそれぞれ偶然のバッティングでカットした。５回終了時点での中間採点は、森脇が４８―４７、４９―４６、４７―４８の２―１でリードした。

接近戦でアッパーを打ち込むユンに対し、相手を突き放してミドルレンジからの強打を狙いたい森脇。詰められても右アッパーを打ち込み、左ボディーでポイントを稼いだ。ともにダウンを奪えず判定へ。ジャッジ１人は９７―９３と王者を支持したものの、残る２人は９６―９４、９６―９４で森脇に軍配。右肩にＷＢＯアジアＰ、左肩に東洋太平洋を誇らしげに掲げた。

快挙を達成も笑顔を見せない森脇。「まだまだと思っています。試合途中にも斉田会長に怒られました。距離を詰められても対応できる作戦を練ってきたんですが」。それでも誇らしげに声援に応えた。

全日本５連覇、東京五輪ミドル級代表の肩書をひっさげて２０２５年６月、Ａ級（８回戦）デビュー。８回判定勝ちで初陣を飾り、２戦目でいきなり２つのタイトルに挑戦していた。

「ミドル級で村田（諒太）さん、竹原（慎二）さんが世界王者になられたが、この階級では日本人が世界王者になっていない。海の向こうの強い人たちと戦えるようにしたい」と森脇はスーパーミドル級で世界を目指す。