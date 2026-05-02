ÀÐÌý¹ñ²ÈÈ÷Ãß°ú¤ÅÏ¤·ºî¶È¤ò¸ø³«¡¡¼¯»ùÅç¡¦»ÖÉÛ»Ö´ðÃÏ
¡¡»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£¤Ï2Æü¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î»ÖÉÛ»Ö¹ñ²ÈÀÐÌýÈ÷Ãß´ðÃÏ¤Ç¡¢¸µÇä¤ê²ñ¼Ò¤Ø¤Î¸¶Ìý°ú¤ÅÏ¤·ºî¶È¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£1Æü¤«¤éÁ´¹ñ·×10¥«½ê¤Ç½ç¼¡¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÄÉ²ÃÊü½Ð¤Î°ì´Ä¡£ÃæÅì¾ðÀª¤Î°²½¤ËÈ¼¤¦ÀÐÌý¤ÎÄ´Ã£ÉÔ°Â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»ÖÉÛ»Ö´ðÃÏ¤Ç¤ÎÊü½Ð¤Ï2Æü¸á¸å2»þ15Ê¬¤Ë»Ï¤á¤¿¡£ÍÎ¾å¤Î²ÙÌòÍÑ»·¶¶¤ËÃå¤±¤¿¸µÇä¤ê²ñ¼Ò¤ÎÂç·¿¥¿¥ó¥«¡¼¤ËÇÛ´É¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢´ðÃÏÆâ¤ÎÃùÂ¢¥¿¥ó¥¯¤«¤é¸¶Ìý¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¥¤¥é¥ó¹¶·â³«»Ï¸å¤Î3·î¡¢Âè1ÃÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£º£·î1Æü¤Ë»Ï¤á¤¿ÄÉ²ÃÊü½Ð¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¾ÃÈñÎÌ¤ÎÌó20ÆüÊ¬¤ËÅö¤¿¤ëÌó580Ëü¥¥í¥ê¥Ã¥È¥ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢ENEOS¡Ê¥¨¥Í¥ª¥¹¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸µÇä¤ê4¼Ò¤ËÁí³ÛÌó5400²¯±ß¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¡£