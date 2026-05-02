◇プロ野球 パ・リーグ 西武 5-4 ロッテ(2日、ZOZOマリン)

ロッテは西武に敗れ、カード2連敗となりました。

先発の田中晴也投手は前回から中13日でのマウンド。2回、味方のエラーも絡みノーアウト満塁のピンチを招くと、押し出し四球と内野ゴロの間に計2点を先制されます。

さらに4回にカナリオ選手に2ラン、6回に石井一成選手にソロHRを被弾。この試合は6回5失点(3自責点)でマウンドを降りました。

打線は西武先発・武内夏暉投手から2回に友杉篤輝選手のタイムリーで1点を返すと、5回は小川龍成選手がタイムリー2ベース。下位打線が打点を挙げます。

さらに7回にも武内投手を攻め立て、小川選手の2打席連続タイムリーと藤原恭大選手のタイムリーで1点差まで詰め寄りました。

しかしなおも2アウト1、2塁のチャンスで、西川史礁選手は西武2番手の甲斐野央投手の前に空振り三振。同点の好機を逃すと、最後まで追いつくことができませんでした。

ロッテはこれで5月は2連敗でのスタートに。先発の田中投手は直近3連敗となっています。