気象庁によりますと、東日本から西日本では、３日から４日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

【画像を見る】７日（木）にかけて３時間ごとの雨風シミュレーション

［気象概況］

華中の前線を伴う低気圧が、３日から４日にかけて日本海を東北東進し、前線が東日本から南西諸島を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となる所がある見込みです。





［雨の予想］３日１８時から４日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、北陸地方 １００ミリ近畿地方 １５０ミリ沖縄地方 ８０ミリ［防災事項］東日本から西日本では、３日から４日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。また、降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。（気象庁2日午後4時31分発表）

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