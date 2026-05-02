敵地パドレス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席で13号3ランを放った。3打数1安打、3打点、2四球でチームの8-2勝利に貢献した。本塁打争いでは単独トップに浮上した一方、メジャー史上初の快挙も達成した。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者はXで「ムネタカ・ムラカミとモンゴメリーが同じ試合でホームランを放ったのは既に今季7度目だ」と紹介。この試合では4番モンゴメリーにも5回に9号ソロが生まれ、打線で奮起する両選手に脚光が当てられた。

さらに「これはMLBの歴史上、シーズン開幕から35試合で同僚コンビが同じ試合に本塁打を放った回数として最多記録だ」と指摘。本塁打争いでアーロン・ジャッジ（ヤンキース）、ヨルダン・アルバレス（アストロズ）を抜き、単独トップに躍り出た村上が、24歳と2つ年下の相棒とともに珍しい記録を打ち立てた。

ホワイトソックス打線で存在感を放つコンビに、米ファンも「彼らには良いコラボネームが必要だ」「これは素晴らしいな」と熱い視線を向けている。



（THE ANSWER編集部）