【GU】上下買っても5,000円以下！ 大人世代が即マネしたい「高見えワンツーコーデ」

物価高が続くなかでも、出費は抑えつつおしゃれを楽しみたい！ そんな大人女性のために、上下で5,000円以下とは思えない今っぽスタイルをご紹介。【GU（ジーユー）】のアイテムを使った、洗練見えが狙えるモノトーンスタイルや、春色を盛り込んだフェミニンな着こなしは、真似するだけで周りから褒められるかも。

モノトーンスタイルに春らしい華やぎをプラス

【GU】「布帛コンビネーションT」\1,490（税込）、「バレルアンクルパンツ」\2,990（税込）

シックで大人っぽいモノトーンスタイル。切り替えからふわりと広がるシルエットが可愛いTシャツなら、地味見えを回避。華やぎを添えてくれます。オフホワイトのアンクル丈パンツを合わせれば、足首がのぞいて抜け感を演出。ワンツーコーデながらも単調に見えにくく、高見えする着こなしです。

タウンからリゾートまで頼れる爽やかコーデ

【GU】「ウォッシャブルドルマンスリーブニットT」\1,990（税込）、「ティアードフレアスカート」\2,990（税込）

こちらは、オフホワイト × ブルーが爽やかなコーデ。たっぷりのボリュームが目を引くティアードスカートが、着こなしを華やかに彩ってくれます。スカートに存在感があるので、トップスはシンプルなデザインでもサマ見え。ショート丈を選ぶか、タックインで上半身をコンパクトに見せると好バランスです。リゾートシーンでは、足元はサンダルで抜け感を出すのも◎

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writer：Emika.M