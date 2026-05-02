連続テレビ小説『風、薫る』の場面カット（C）NHK

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　俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の第26回（4日）の場面カットが公開されている。

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　前回は、門限に遅れたりん（見上愛）と直美（上坂樹里）は、罰として寮内の清掃を命じられる。途中で直美は掃除をやめてしまい、その姿を見たりんは直美の胸の内を聞き出すことに。そして、いよいよ翻訳の発表の日がやってきた。

　今回は、看護指導の教師、バーンズ（エマ・ハワード）がスコットランドからやってきた。直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が通訳をしながらすぐに授業が始まるが、内容は想定外のことばかり。りん（見上愛）は質問をしてみるが・・