『風、薫る』りん、バーンズに質問をしてみるが… 第26回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第26回（4日）の場面カットが公開されている。
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
前回は、門限に遅れたりん（見上愛）と直美（上坂樹里）は、罰として寮内の清掃を命じられる。途中で直美は掃除をやめてしまい、その姿を見たりんは直美の胸の内を聞き出すことに。そして、いよいよ翻訳の発表の日がやってきた。
今回は、看護指導の教師、バーンズ（エマ・ハワード）がスコットランドからやってきた。直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が通訳をしながらすぐに授業が始まるが、内容は想定外のことばかり。りん（見上愛）は質問をしてみるが・・
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
前回は、門限に遅れたりん（見上愛）と直美（上坂樹里）は、罰として寮内の清掃を命じられる。途中で直美は掃除をやめてしまい、その姿を見たりんは直美の胸の内を聞き出すことに。そして、いよいよ翻訳の発表の日がやってきた。
今回は、看護指導の教師、バーンズ（エマ・ハワード）がスコットランドからやってきた。直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が通訳をしながらすぐに授業が始まるが、内容は想定外のことばかり。りん（見上愛）は質問をしてみるが・・