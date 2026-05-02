300キロ超の巨大クロマグロを釣り上げたことで話題になった、タレントの片原恵麻さんが5月1日、自身のインスタグラムを更新。アオリイカを調理したキャンプ飯を紹介しました。



【写真を見る】【 片原恵麻 】 アオリイカの絶品キャンプ飯を満喫「最高すぎたアオリイカの醤油バター焼き」



片原さんは、船のデッキの上で巨大なアオリイカを釣り上げた際の写真など、複数枚の画像を投稿。





「最高すぎたアオリイカの醤油バター焼き」と綴り、キャンプ場でアオリイカを豪快に焼き上げる様子を披露しました。





きれいに焼きあがったアオリイカにネギを盛りつけた画像を添えて、「バターで焼いて、葱と醤油かけるだけ 柔らかいアオリイカにバター醤油は…」と、ハートマークや絵文字を交えてその絶品ぶりを伝えています。





片原恵麻さんは1997年9月8日生まれの現在28歳。2018年、ミス慶應コンテスト2018ファイナリストとなり、これをきっかけにタレント・モデル活動を開始。バラエティ、ドラマ出演など多方面で活躍しています。





釣り好きが高じ、2021年には小型船舶操縦免許2級を取得。2022年には釣りフェスティバル「第13代アングラーズアイドル」においてファイナリストに選出。同年7月には株式会社マルキユーのブランドアンバサダーに任命され、現在も「釣り女子」として絶大な支持を集めています。





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