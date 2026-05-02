2児の母・森咲智美、娘用の手作りミニハンバーグ公開「小さいのが並んでて愛おしい」「食欲そそる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/02】タレントの森咲智美が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りハンバーグを公開した。
【写真】33歳・2児のママタレ「愛おしい」と話題の手作りハンバーグ
森咲は、焼き上がった大小のハンバーグ写真を投稿。フライパンの中には大きいハンバーグの4分の1ほどのサイズのハンバーグが6個並んでおり、「娘用のミニミニハンバーグ 可愛い笑」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「小さいのが並んでて愛おしい」「ちょうどいい焼き加減」「美味しそう」「子どもも大人も嬉しいメニュー」「食欲そそる」などの声が上がっている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳・2児のママタレ「愛おしい」と話題の手作りハンバーグ
◆森咲智美、手作りハンバーグ公開
森咲は、焼き上がった大小のハンバーグ写真を投稿。フライパンの中には大きいハンバーグの4分の1ほどのサイズのハンバーグが6個並んでおり、「娘用のミニミニハンバーグ 可愛い笑」とつづっている。
◆森咲智美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「小さいのが並んでて愛おしい」「ちょうどいい焼き加減」「美味しそう」「子どもも大人も嬉しいメニュー」「食欲そそる」などの声が上がっている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】