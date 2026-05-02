森高愛、豚キムチに胡麻和え…品数豊富な手料理披露「ヘルシーで身体に良さそう」「器がおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/02】モデルで女優の森高愛が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。豚キムチメインの食卓を公開した。
【写真】28歳美人女優「ヘルシー」器もオシャレな食卓披露
森高は「サラダ 豚キムチ いちご ネギキムチ ご飯 もずく ほうれん草の胡麻和え」と献立を記し、食事を公開。和の器に盛りつけられた豚キムチをメインにデザートのいちごも添えられ、小鉢がたくさん並んだ豪華な食卓となっている。
この投稿に、ファンからは「品数豊富で豪華」「ヘルシーで身体に良さそう」「器がおしゃれ」「どれも美味しそうで食欲そそられる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳美人女優「ヘルシー」器もオシャレな食卓披露
◆森高愛、食卓公開
森高は「サラダ 豚キムチ いちご ネギキムチ ご飯 もずく ほうれん草の胡麻和え」と献立を記し、食事を公開。和の器に盛りつけられた豚キムチをメインにデザートのいちごも添えられ、小鉢がたくさん並んだ豪華な食卓となっている。
◆森高愛の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数豊富で豪華」「ヘルシーで身体に良さそう」「器がおしゃれ」「どれも美味しそうで食欲そそられる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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