高橋みなみ、ハムエッグの朝食公開「焼き加減が絶妙」「しっかり食べて元気になってね」の声
【モデルプレス＝2026/05/02】元AKB48でタレントの高橋みなみが5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開した。
【写真】35歳元AKB神7「親近感湧く」と反響の手作り朝食
高橋は「GOOD Morning」のスタンプを添え、朝食を投稿。ハムエッグと明太子が盛り付けられたと汁物、ご飯が並んだ食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「THE 朝ご飯な感じが良い」「目玉焼きの焼き加減が絶妙」「美味しそう」「しっかり食べて元気になってね」「親近感湧く」などの声が上がっている。
高橋は、4月30日放送の東海テレビ「スイッチ！」（毎週月〜金曜あさ9時50分〜）を体調不良で欠席していた。（modelpress編集部）
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【写真】35歳元AKB神7「親近感湧く」と反響の手作り朝食
◆高橋みなみ、朝食公開
高橋は「GOOD Morning」のスタンプを添え、朝食を投稿。ハムエッグと明太子が盛り付けられたと汁物、ご飯が並んだ食卓を公開した。
◆高橋みなみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「THE 朝ご飯な感じが良い」「目玉焼きの焼き加減が絶妙」「美味しそう」「しっかり食べて元気になってね」「親近感湧く」などの声が上がっている。
高橋は、4月30日放送の東海テレビ「スイッチ！」（毎週月〜金曜あさ9時50分〜）を体調不良で欠席していた。（modelpress編集部）
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