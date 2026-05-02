SACRA MUSICが、2027年に設立10周年を迎えることを記念して、同レーベルに所属するアーティストによるアニメタイアップ楽曲を中心に構成したアニソンデジタルコンピレーションアルバム『SACRA MUSIC 10th Anniversary ANI-SONG HIGHLIGHTS』を5月13日に配信リリースする。

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本作は全5回に分けて順次配信予定となっており、Vol.2以降のリリース情報については後日発表予定。ジャケットには、SACRA MUSICのマスコットキャラクター“SACRAちゃん”のイラストをレーベル設立当初から手掛けてきたイラストレーター Mika Pikazoによる新規描きおろしのイラストを起用。ポップかつエッジの効いたビジュアルで、SACRA MUSICらしい“アニソン×カルチャー”の世界観を鮮やかに表現した一枚となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）