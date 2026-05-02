齊藤京子、手作りベイクドチーズケーキ披露「こんがりした焼色が美味しそう」「見た目も綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/05/02】元日向坂46の齊藤京子が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りしたベイクドチーズケーキを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳元日向坂「見た目も綺麗」こんがり焼き目付き手作りベイクドチーズケーキ披露
齊藤は「ベイクドチーズケーキ作ってみました」とつづり、こんがりと焼色のついたチーズケーキを披露。「オーブンの種類？が違くて上の部分焦がしちゃったので取り除きましたが味がびっくりするくらい美味しくて感動しました！」と明かした。「混ぜて焼くだけで簡単なので（失敗したくせに）また挑戦してみようと思います！」と意気込みをつづっている。
この投稿に、ファンからは「こんがりした焼色が美味しそう」「見た目も綺麗」「しっとりしてて美味しそう」「焦げちゃったのも含めて可愛い」「スイーツまで作るようになってすごい」「絶対にいい匂いしてる」「料理の才能あるよ」「次の料理も楽しみ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元日向坂「見た目も綺麗」こんがり焼き目付き手作りベイクドチーズケーキ披露
◆齊藤京子、手作りベイクドチーズケーキ披露
齊藤は「ベイクドチーズケーキ作ってみました」とつづり、こんがりと焼色のついたチーズケーキを披露。「オーブンの種類？が違くて上の部分焦がしちゃったので取り除きましたが味がびっくりするくらい美味しくて感動しました！」と明かした。「混ぜて焼くだけで簡単なので（失敗したくせに）また挑戦してみようと思います！」と意気込みをつづっている。
◆齊藤京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「こんがりした焼色が美味しそう」「見た目も綺麗」「しっとりしてて美味しそう」「焦げちゃったのも含めて可愛い」「スイーツまで作るようになってすごい」「絶対にいい匂いしてる」「料理の才能あるよ」「次の料理も楽しみ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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