NCT中本悠太、ノースリーブ姿で肉体美披露「ワイルドな色気がたまらない」「圧倒的オーラ」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/02】韓国発のグローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太（YUTA）が5月1日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿で肉体美を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】世界的アイドル「芸術品みたい」と話題の肉体美
ユウタは、「お疲れ」と一言を添え、鏡越しのモノクロの自撮りショットを投稿。無造作なヘアスタイルに黒のノースリーブトップスを着用し、浮き出た血管やたくましく鍛え上げられた腕の筋肉を披露している。
この投稿に、ファンからは「筋肉がバキバキでかっこよすぎる」「腕の太さと血管に惚れた」「圧倒的オーラ」「ワイルドな色気がたまらない」「肉体美が芸術品みたい」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】世界的アイドル「芸術品みたい」と話題の肉体美
◆NCTユウタ、ノースリーブ姿公開
ユウタは、「お疲れ」と一言を添え、鏡越しのモノクロの自撮りショットを投稿。無造作なヘアスタイルに黒のノースリーブトップスを着用し、浮き出た血管やたくましく鍛え上げられた腕の筋肉を披露している。
◆ユウタの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「筋肉がバキバキでかっこよすぎる」「腕の太さと血管に惚れた」「圧倒的オーラ」「ワイルドな色気がたまらない」「肉体美が芸術品みたい」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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