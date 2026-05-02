臼田あさ美、『ターミネーターと恋しちゃったら』宮舘涼太との“ペアルックコーデ”披露 2人で仲良く一周「お似合いです」「癒される〜」
Snow Manの宮舘涼太が主演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（毎週土曜 後11：00）の公式SNSが2日、更新。宮舘とヒロイン・臼田あさ美が劇中で披露したペアルックコーデを紹介した。
【写真・動画】“ミニ丈×透けタイツ”衣装で圧巻美脚を披露した臼田あさ美
宮舘が“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータ役で連続ドラマ初主演を務める本作。臼田あさ美が、その“ヒト型ロボット”と一つ屋根の下で暮らす事になったヒロイン・神尾くるみ役を演じる。エータに課せられたミッションは、ヒロインを護る事。未来から送り込まれたロボットと人間が恋をしたら…？笑えて泣ける、オリジナルの“SF・ラブコメディー”。
「先週の第4話ではペアルックコーデで初デートをしたエータとくるみ どんどん人間らしく成長していくエータに対して、くるみの気持ちは今後どうなっていくのか…！？」との文章とともに、くるみが選んだ服としてエータが着用するピンクのパーカー姿の宮舘と、同じくグレーのパーカーを着用した臼田が並んだ動画が投稿された。
「今回、初めての私服です」という宮舘に臼田は「新鮮ですね」と笑顔。ラフなパーカーのペアルックをまとい2人で仲良くくるりと一周する和やかな内容に、「少し萌え袖になってるところが可愛い」「ペアルックコーデお似合いです」「癒される〜」「色もリンクしてて可愛いです」とほっこりするコメントが集まっている。
【写真・動画】“ミニ丈×透けタイツ”衣装で圧巻美脚を披露した臼田あさ美
宮舘が“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータ役で連続ドラマ初主演を務める本作。臼田あさ美が、その“ヒト型ロボット”と一つ屋根の下で暮らす事になったヒロイン・神尾くるみ役を演じる。エータに課せられたミッションは、ヒロインを護る事。未来から送り込まれたロボットと人間が恋をしたら…？笑えて泣ける、オリジナルの“SF・ラブコメディー”。
「今回、初めての私服です」という宮舘に臼田は「新鮮ですね」と笑顔。ラフなパーカーのペアルックをまとい2人で仲良くくるりと一周する和やかな内容に、「少し萌え袖になってるところが可愛い」「ペアルックコーデお似合いです」「癒される〜」「色もリンクしてて可愛いです」とほっこりするコメントが集まっている。