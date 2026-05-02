女優桜井日奈子（29）が2日、テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（土曜午前8時）に出演。推しの芸人を明かした。

桜井は「青森・弘前市で推し活旅！」と題した旅コーナーに出演。「私、芸人のシソンヌのじろうさんが大好きで。じろうさんの出身が弘前市なので。推し活旅という」と趣旨を説明した。MCの松下奈緒が「本当に？そういう旅！」と驚きの声を上げると、「じろうさんご本人のオススメの場所も聞いたりとかして。そこをめぐって」と笑みを浮かべた。

また「推しに会ったことあるってことですか？」と聞かれると、桜井は「あります！一緒に仕事もしましたし、単独ライブも毎年行ってるんですよ。大好きなんです」と熱っぽくトーク。勝俣州和が「長谷川は推しじゃない？」と相方の長谷川忍について尋ねると、「じろうさん単独で。すいません」と答えて笑いを誘った。

VTRでは、じろうオススメのクレープ店を訪問した。店内にはシソンヌのネタ帳やライブの小道具が展示されており、発見すると「あ、あ、あ、あった！これが見たかったんです！」「これ知ってる！」と大興奮だった。