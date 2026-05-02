浦和vs千葉 スタメン発表
[5.2 J1百年構想リーグ EAST第14節](埼玉)
※16:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 4 石原広教
DF 5 根本健太
DF 88 長沼洋一
MF 7 安部裕葵
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 25 安居海渡
MF 37 植木颯
MF 77 金子拓郎
FW 36 肥田野蓮治
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
MF 10 中島翔哉
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 14 関根貴大
MF 39 早川隼平
FW 17 小森飛絢
FW 41 二田理央
FW 45 オナイウ阿道
監督
田中達也
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 39 石尾陸登
MF 18 杉山直宏
MF 37 姫野誠
MF 41 安井拓也
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 15 前貴之
MF 6 エドゥアルド
MF 14 椿直起
MF 27 岩井琢朗
MF 33 猪狩祐真
MF 67 日高大
FW 7 田中和樹
監督
小林慶行
※16:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 4 石原広教
DF 5 根本健太
DF 88 長沼洋一
MF 7 安部裕葵
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 25 安居海渡
MF 37 植木颯
MF 77 金子拓郎
FW 36 肥田野蓮治
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
MF 10 中島翔哉
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 39 早川隼平
FW 17 小森飛絢
FW 41 二田理央
FW 45 オナイウ阿道
監督
田中達也
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 39 石尾陸登
MF 18 杉山直宏
MF 37 姫野誠
MF 41 安井拓也
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 15 前貴之
MF 6 エドゥアルド
MF 14 椿直起
MF 27 岩井琢朗
MF 33 猪狩祐真
MF 67 日高大
FW 7 田中和樹
監督
小林慶行