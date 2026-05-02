[5.2 J1百年構想リーグ EAST第14節](埼玉)

※16:00開始

主審:大橋侑祐

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 2 宮本優太

DF 4 石原広教

DF 5 根本健太

DF 88 長沼洋一

MF 7 安部裕葵

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 25 安居海渡

MF 37 植木颯

MF 77 金子拓郎

FW 36 肥田野蓮治

控え

GK 16 牲川歩見

DF 3 ダニーロ・ボザ

MF 10 中島翔哉

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 14 関根貴大

MF 39 早川隼平

FW 17 小森飛絢

FW 41 二田理央

FW 45 オナイウ阿道

監督

田中達也

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 35 若原智哉

DF 2 高橋壱晟

DF 3 久保庭良太

DF 28 河野貴志

DF 39 石尾陸登

MF 18 杉山直宏

MF 37 姫野誠

MF 41 安井拓也

MF 44 品田愛斗

FW 9 呉屋大翔

FW 10 カルリーニョス・ジュニオ

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 11 米倉恒貴

DF 15 前貴之

MF 6 エドゥアルド

MF 14 椿直起

MF 27 岩井琢朗

MF 33 猪狩祐真

MF 67 日高大

FW 7 田中和樹

監督

小林慶行