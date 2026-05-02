新加入FWレオ・ガウショの初ゴールが決勝弾! 岡山が広島との“中国ダービー”を制す
[5.2 J1百年構想リーグWEST第14節 岡山 1-0 広島 JFEス]
J1百年構想リーグWEST第14節が2日に開催され、8位ファジアーノ岡山はホームで4位サンフレッチェ広島に1-0で勝利した。“中国ダービー”を制し、PK勝ちを含む今季初の3連勝。広島は前節のPK負けに続く2連敗となった。
前半から互いにゴールへ迫る中、両守護神の好セーブなどでスコアレスの時間が続く。後半20分には広島MF中野就斗がペナルティエリア右でこぼれ球に反応した際、岡山MF河野孝汰と接触して倒れ、VARが介入する。しかし、オンフィールドレビューの結果、PKの判定とはならなかった。
すると後半38分に岡山が先制。左サイドのMF西川潤がペナルティエリア左にスルーパスを出し、走り込んだMF山根永遠が右足でクロスを送る。FWレオ・ガウショがヘディングで押し込み、4月の加入後初ゴールを挙げた。
岡山は広島の反撃を抑え、1-0で完封勝利。PK戦で敗れた前回対戦のリベンジを果たした。
J1百年構想リーグWEST第14節が2日に開催され、8位ファジアーノ岡山はホームで4位サンフレッチェ広島に1-0で勝利した。“中国ダービー”を制し、PK勝ちを含む今季初の3連勝。広島は前節のPK負けに続く2連敗となった。
前半から互いにゴールへ迫る中、両守護神の好セーブなどでスコアレスの時間が続く。後半20分には広島MF中野就斗がペナルティエリア右でこぼれ球に反応した際、岡山MF河野孝汰と接触して倒れ、VARが介入する。しかし、オンフィールドレビューの結果、PKの判定とはならなかった。
岡山は広島の反撃を抑え、1-0で完封勝利。PK戦で敗れた前回対戦のリベンジを果たした。
待望の先制ゴールはJ初得点— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 2, 2026
お手本のような崩しから、フィニッシュはレオガウショ⚽
明治安田J1百年構想リーグ
岡山×広島
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