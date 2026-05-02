「京王杯スプリングＣ・Ｇ２」（２日、東京）

３番人気のワールズエンドが休養明けを物ともせず、積極的な競馬で鮮やかに逃げ切り重賞初制覇を飾った。頭差の２着は１４番人気の伏兵セフィロで、３着は７番人気のマイネルチケットだった。３連単は２８万６９５０円と波乱の結果に。勝ち時計は１分１８秒９（良）だった。

最後はセフィロとの内外離れたたたき合いを制し、殊勲の津村は「外の馬の勢いが良かったですが、最後にひと踏ん張りしてくれましたね」と相棒をたたえた。初コンビで見事に持ち味を引き出し、「今までのレースを見てもスピードがありましたし、そこは信用して出していきました。外から行った分、周りも来づらくて僕にとっては楽な展開になってくれました」と、してやったりの表情だ。

この勝利で安田記念（６月７日・東京）の優先出走権を獲得。今後は未定だが、さらなる大舞台が視野に入ってくる。鞍上は「スピードと経験は十分に出せましたし、ここで重賞を勝てたのはとても大きい。馬も自信をつけてくれると思いますし、もっと大きな舞台でも頑張ってくれたら」と、より一層の飛躍を期待していた。