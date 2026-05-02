ホワイトソックスが日本時間2日のパドレス戦で打線が爆発。村上宗隆選手の13号3ランなど大量得点で8-2と大勝しました。この勝利で前のカードから続き、今季初の4連勝を飾りました。

好調な打線は2回に早速躍動します。先頭の4番モンゴメリー選手が四球で出塁すると、後続の連打で1点を先制。続いてサードゴロの間に1点を追加し、さらに連続四球で満塁になると犠牲フライで3点目を奪います。なおも1、3塁のチャンスで回ってきたのは、村上宗隆選手。フルカウントから真ん中に入ってきたナックルカーブを完璧にとらえ、ライトスタンドへ13号3ランを放ちました。この回一挙6点の猛攻となりました。

打線は5回にもモンゴメリー選手の9号ソロで追加点を挙げ、8回にも1点を加え、8-0と大量リードとすると、投手陣は強力パドレス打線を2失点でまとめ、勝利をつかみました。

ホワイトソックスはエンゼルスとの3連戦から続く今季初の4連勝を飾り、ア・リーグ中地区3位をキープ。2位タイガースまで『0.5』ゲーム差と迫り、首位ガーディアンズまで『1.5』ゲーム差となっています。