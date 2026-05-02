三上悠亜、ミニ丈へそ出しTシャツから美ウエストちらり「ラインが美しすぎる」「理想のプロポーション」と反響
【モデルプレス＝2026/05/02】タレントの三上悠亜が5月1日、自身のInstagramを更新。 クロップド丈のTシャツを身に着けたコーディネートを披露した。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「憧れる」と話題の美くびれ披露コーデ
三上は、「台湾で過ごしたオフ まだまだ観光してみたいところたくさん」とつづり、台湾の港や街角を背景に撮影されたプライベートショットを複数枚投稿。白のリボンがあしらわれた半袖のクロップド丈トップスにデニムを合わせ、引き締まったウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「へそ出しスタイルが最高に可愛い」「ウエストのラインが美しすぎる」「台湾の景色に負けない美貌」「理想のプロポーション」「透明感すごくて憧れる」「セクシー」などという反響が寄せられている。
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◆三上悠亜、へそ出し姿で美脚披露
三上は、「台湾で過ごしたオフ まだまだ観光してみたいところたくさん」とつづり、台湾の港や街角を背景に撮影されたプライベートショットを複数枚投稿。白のリボンがあしらわれた半袖のクロップド丈トップスにデニムを合わせ、引き締まったウエストをのぞかせている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「へそ出しスタイルが最高に可愛い」「ウエストのラインが美しすぎる」「台湾の景色に負けない美貌」「理想のプロポーション」「透明感すごくて憧れる」「セクシー」などという反響が寄せられている。
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