三上悠亜、ミニ丈へそ出しTシャツから美ウエストちらり「ラインが美しすぎる」「理想のプロポーション」と反響

三上悠亜、ミニ丈へそ出しTシャツから美ウエストちらり「ラインが美しすぎる」「理想のプロポーション」と反響