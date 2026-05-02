ダレノガレ明美、変形トップスから美デコルテ輝く「華奢」「女神降臨」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/05/02】モデルでタレントのダレノガレ明美が5月1日、自身のInstagramを更新。変形デザインのトップス姿を公開した。
【写真】35歳美女モデル「華奢」素肌輝く胸元開きトップス姿
ダレノガレは胸元部分が開き、ビスチェでウエストを絞ったオフホワイトの変形パフスリーブトップスを着用した姿を公開した。両手を顎の下で合わせるポーズを取っており、手の隙間からは美しいデコルテがチラリとのぞいている。
この投稿に、ファンからは「華奢」「女神降臨」「透明感すごい」「デコルテが綺麗すぎる」「美しいボディラインが際立ってる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳美女モデル「華奢」素肌輝く胸元開きトップス姿
◆ダレノガレ明美、変形トップスで際立つ美デコルテ
ダレノガレは胸元部分が開き、ビスチェでウエストを絞ったオフホワイトの変形パフスリーブトップスを着用した姿を公開した。両手を顎の下で合わせるポーズを取っており、手の隙間からは美しいデコルテがチラリとのぞいている。
◆ダレノガレ明美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「華奢」「女神降臨」「透明感すごい」「デコルテが綺麗すぎる」「美しいボディラインが際立ってる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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