吉川愛、美スタイル輝くノースリドレス姿に熱視線「お姫様みたい」「憧れのスタイル」
【モデルプレス＝2026/05/02】女優の吉川愛が5月1日、自身のInstagramを更新。イベント出演時のドレス姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】26歳女優「憧れのスタイル」素肌輝くノースリドレス姿
吉川は「吉川愛ファンミーティング2026in神戸 ありがとうございました」とつづり、自身のイベント衣装姿を公開。黄色のノースリーブワンピース姿で、美しいスタイルが際立っている。
また白いマーメイドドレスにティアラを着けた姿も披露している。
この投稿にファンからは「お姫様みたい」「めっちゃ可愛い！」「ただただ美しい」「憧れのスタイル」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳女優「憧れのスタイル」素肌輝くノースリドレス姿
◆吉川愛、ファンミ衣装披露
吉川は「吉川愛ファンミーティング2026in神戸 ありがとうございました」とつづり、自身のイベント衣装姿を公開。黄色のノースリーブワンピース姿で、美しいスタイルが際立っている。
また白いマーメイドドレスにティアラを着けた姿も披露している。
◆吉川愛の投稿が話題
この投稿にファンからは「お姫様みたい」「めっちゃ可愛い！」「ただただ美しい」「憧れのスタイル」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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