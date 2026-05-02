前半１３分、磐田・川崎（右）が先制点を奪う（カメラ・里見　祐司）

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◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１４節　いわき１―１（ＰＫ４―２）磐田（２日、ヤマハスタジアム）

　Ｊ２ジュビロ磐田はＪ２いわきに１―１からのＰＫ戦で敗れ、連勝が５で止まった。三浦文丈新監督が指揮を執って３戦目で初黒星となった。

　磐田は前半１３分にカウンターからＤＦラインの裏に抜け出したＭＦ川崎一輝が先制ゴール。しかし、後半２７分にＭＦ木吹翔太のゴールで追いつかれると、ＰＫ戦に突入。２―４で６試合ぶりの敗戦となった。

　先月２５日の岐阜戦から続く、５連戦の第３戦。前節の松本戦（２９日）はスタメン全１１人を入れ替え、ターンオーバーして臨んだが、この日はＤＦ加藤大育以外の１０人を入れ替えていた。三浦監督は試合後、「カウンターが見事に決まったが、結果がすべて。悔しい。次の甲府戦に向けていい準備をしていきたい」とコメント。次節・６日はアウェーで甲府と対戦する。

◇磐田の５連勝◇

４月　４日〇１―０甲　府

　　１２日〇１―１長　野

　　　　　（ＰＫ４―１）

　　２１日〇２―１大　宮

　　２５日〇１―０岐　阜

　　２９日〇１―１松　本

　　　　　（ＰＫ６―５）

５月　２日●１―１いわき

　　　　　（ＰＫ２―４）