◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１４節 いわき１―１（ＰＫ４―２）磐田（２日、ヤマハスタジアム）

Ｊ２ジュビロ磐田はＪ２いわきに１―１からのＰＫ戦で敗れ、連勝が５で止まった。三浦文丈新監督が指揮を執って３戦目で初黒星となった。

磐田は前半１３分にカウンターからＤＦラインの裏に抜け出したＭＦ川崎一輝が先制ゴール。しかし、後半２７分にＭＦ木吹翔太のゴールで追いつかれると、ＰＫ戦に突入。２―４で６試合ぶりの敗戦となった。

先月２５日の岐阜戦から続く、５連戦の第３戦。前節の松本戦（２９日）はスタメン全１１人を入れ替え、ターンオーバーして臨んだが、この日はＤＦ加藤大育以外の１０人を入れ替えていた。三浦監督は試合後、「カウンターが見事に決まったが、結果がすべて。悔しい。次の甲府戦に向けていい準備をしていきたい」とコメント。次節・６日はアウェーで甲府と対戦する。

◇磐田の５連勝◇

４月 ４日〇１―０甲 府

１２日〇１―１長 野

（ＰＫ４―１）

２１日〇２―１大 宮

２５日〇１―０岐 阜

２９日〇１―１松 本

（ＰＫ６―５）

５月 ２日●１―１いわき

（ＰＫ２―４）