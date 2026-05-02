◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１４節 横浜ＦＭ―水戸（２日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで水戸と対戦し、１―１から突入したＰＫ戦で１―３で敗れた。

敵地で０―１で敗戦した雪辱と今季初の３連勝を目指す横浜ＦＭは前半５分、ＦＷオナイウ情滋の左ＣＫを、ＦＷ谷村が頭で合わせて２戦連発となる得点で先制点を奪った。ここまで加入後ゴールを決めれば９戦全勝の不敗神話を継続するエースの一発でリードを奪う。

しかし、その後は水戸が攻守の切り替えの速さ、パスワークでリズムを作り、猛攻を続ける展開に。すると同２７分、裏に抜け出したＦＷ多田が左からクロスを上げると、ＦＷマテウスレイリアが頭で合わせる。このシュートはＧＫ朴がセーブするも、こぼれたボールをＦＷ渡辺が右足で押し込んで同点に追いついた。

水戸は同４０分過ぎにセンターバックのダニーロが脳しんとうの影響で途中交代するアクシデントに見舞われる。その後はスコアは動かず前半は１―１で折り返した。

後半の立ち上がりも水戸が主導権を握る展開に。同１７分に左からの大森の右足クロスをマテウスレイリアが頭で合わせるも、惜しくもシュートはゴール右へ外れる。さらに直後にはエリア内で相手のクリアボールがＤＦ間瀬に当たって枠にボールが飛んだが、ＧＫ朴が好セーブした。

水戸は同２５分にデビューから２試合連続得点中の１８歳のＭＦ安藤を投入すると、安藤は得意のドリブルで何度もチャンスを仕掛けるなど存在感を示す。

同３８分にはエリア内でＭＦ鳥海、多田、鳥海で３本連続シュートを放つも、ここもＧＫ朴の好セーブもあり勝ち越し点を奪えず。

横浜ＦＭは終盤にクルークス、谷村が連続でエリア内でシュートを放つもＧＫ西川が好セーブを見せる。

水戸は終了間際に安藤のクロスをＭＦ山下がフリーで左足シュートを放つも枠を外してしまう。このまま１―１でＰＫ戦に突入する。

横浜ＦＭは１４戦目で２０クラブで最も遅い初のＰＫ戦。先攻１番手の横浜ＦＭクルークスのキックを、水戸のＧＫ西川が右へ飛んで完璧にセーブ。さらに３番手天野のキックも西川がセーブし、水戸は３人目まで全員が成功。横浜ＦＭ４番手キニョーネスが外して、１―３で敗戦。昇格組の水戸に２戦２敗を喫した。