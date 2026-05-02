女優の山口智子（61）が2日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演し、旅先で実感した地球環境との共存について語った

夫の俳優・唐沢寿明（62）と昨年、スペインやポルトガルを旅したという山口。「ちょうど異常気象で、むっちゃ暑かったんですよ。45度くらい。5、6度。地球上で一番暑いって時に、そこにいたんですよ。“何とか記録”が出て、南スペインで」と明かした。

そこで感じたのは、現地の人たちの生活の知恵だった。「その時に思い知ったんですけど、スペイン人の人たちがやっているシエスタ文化」。昼に数時間の休みを取る方式で、「昼の一番暑い数時間は、もう割り切って休む。午後2時から6、7時が、本当は一番暑いんですよ。それはもう誰も表に出ない。お店も全部閉まる。道も誰も歩かない。ゆっくりランチを、仲間とか家族と食べて、ただただ休む」と説明した。

「それがシエスタ文化で、エアコンもない時代から続けている風習ではある」。年々、酷暑が深刻化していく中、理にかなった暮らし方と考えているという。

「その代わり、彼らは別に怠けているってわけでもなくて、朝は意外に早いんですよ。ちゃんと（朝の）7時、8時から商店街が活気に満ちてきて。涼しい時間にちょっと働いて、お昼から日暮れ、日が暮れるのが9時ぐらいだからしたら、9時ぐらいまでどっぷり休む。9時から、12時ぐらいで一番涼しく気持ちいい時に、みんなで気持ちよく外に出て、夜風を浴びながら家族と一緒に、おいしいご飯とか一杯やりながら、人生の過ごし方として（楽しんでいる）」

山口の考えに、「ナイツ」塙宣之は共感した様子。「総理大臣になってもらえません？休んで、休んで…」と、高市早苗首相の「働いて、働いて」発言をもじって笑わせていた。