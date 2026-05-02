どよめき呼んだ「290ヤード」 飛距離アップで自信みなぎる菅沼菜々
＜NTTドコモビジネスレディス 2日目◇2日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞昨年、ここ浜野で復活優勝を遂げた菅沼菜々は、生まれ変わった新規大会でもその強さを見せつけている。6バーディ・1ボギーの「67」は、「ピンチはほとんどない」という危なげないゴルフだった。
【ライブ写真】リボンつけただけで…雰囲気激変
肌寒さもあった第1ラウンドは「65」。悪天候で一日中止を挟んだが、その勢いは止まらなかった。「大好きなコースで印象もいい。ショットも安定している」。自信をのぞかせるように声のトーンも上がる。一方でプレーは冷静だ。スタートから14番まで、1ホールおきに小気味よくバーディを奪い、スコアを積み重ねていった。プロアマでは、「盛ってるって思われそうですが…。（飛距離が）10ヤード伸びました」と謙遜していたが、その言葉どおり、同組の菅楓華、青木瀬令奈を常にオーバードライブ。さらには16番（421ヤード）では、フォローとはいえ「290ヤードは飛んでいた」というビッグドライブで、ギャラリーからどよめきが起きた。第1ラウンドの平均ディスタンスでは『263.5ヤード』の全体3位で、パーオン率は94％（17/18）の全体1位タイ。「楽しみ」と、第2ラウンド後のスタッツも心待ちにする。フェアウェイ中央に木が配置された17番パー5では、スタイミーとなるセカンドで直ドラも披露。グリーン手前30ヤードまで運び、楽々のバーディで、またもギャラリーを沸かせた。「調子がいい時は直ドラができる感覚がある」。こうしたプレーからも、自信の一端が垣間見える。午前組の最終組だったが、とにかくプレーが速い。3人とも構えてからの動きに無駄がない。前の組に追いつく場面もあったが、「みんなプレーが速いのでいいリズムで回れた」ことも好調の追い風となっている。「ロングで2オンできるのは大きいですし、自分の中で曲がらないという自信がある。 優勝できてもできなくても、こういう位置で戦える選手が強いと思うので、楽しみながら一打一打に集中したい」。ホールアウト時点で首位のトータル12アンダーというスコアを支える、言葉の端々からにじむ自信。それだけ今の菅沼は乗っている。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
NTTドコモビジネスレディス リーダーボード
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