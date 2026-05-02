中村仁美アナ、牛タンにキンパ…中学生長男への弁当8種類公開「全部凝っててすごい」「バラエティ豊か」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/02】フリーアナウンサーの中村仁美が5月1日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題になっている。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「凝っててすごい」ぎっしり詰まった弁当一挙公開
中村は「お弁当備忘録」「＃中学生男子弁当」とつづり、中学生の長男の8種類の弁当のショットを投稿。「ふるさと納税牛タン弁当」「セブンのミートボール弁当」「鶏の照焼弁当」「コンポタ＆ホットドッグ弁当」「牛丼弁当」「麻婆豆腐弁当」「豚汁＆キンパ弁当」「ポトフ＆キンパ弁当」の8つの豪華な弁当に「今回もセブンのお惣菜にお世話になっております（ミートボール・枝豆・タマゴサンドのタマゴ）」と出来合いの惣菜も使いながら弁当作りをしていると記している。
また「最近土曜日の朝は長男のお弁当と次男＆三男のお昼ご飯も一気に作るように」「どうすればお弁当箱に映えるように並べられますか？近々リベンジします！！！」と工夫して弁当を作っていることもコメントしている。
この投稿には「いつも美味しそう」「本当に素敵なお母さん」「全部凝っててすごい」「バラエティ豊か」「男の子3人分の食事作りすごすぎる」「毎日のお弁当作り尊敬します」「お惣菜も使うところに親近感」などといった反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「凝っててすごい」ぎっしり詰まった弁当一挙公開
◆中村仁美アナ、長男弁当8選
中村は「お弁当備忘録」「＃中学生男子弁当」とつづり、中学生の長男の8種類の弁当のショットを投稿。「ふるさと納税牛タン弁当」「セブンのミートボール弁当」「鶏の照焼弁当」「コンポタ＆ホットドッグ弁当」「牛丼弁当」「麻婆豆腐弁当」「豚汁＆キンパ弁当」「ポトフ＆キンパ弁当」の8つの豪華な弁当に「今回もセブンのお惣菜にお世話になっております（ミートボール・枝豆・タマゴサンドのタマゴ）」と出来合いの惣菜も使いながら弁当作りをしていると記している。
◆中村仁美アナの弁当投稿が話題
この投稿には「いつも美味しそう」「本当に素敵なお母さん」「全部凝っててすごい」「バラエティ豊か」「男の子3人分の食事作りすごすぎる」「毎日のお弁当作り尊敬します」「お惣菜も使うところに親近感」などといった反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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