1児の母・長谷川理恵、本格韓国料理・おしゃれなつまみ…豪華手料理に反響「彩り豊かでお店の料理かと」「あやめカブ美味しそう」
【モデルプレス＝2026/05/02】モデルの長谷川理恵が4月30日、自身のInstagramを更新。様々な手料理を作る動画を公開した。
【写真】52歳ママモデル「すごすぎる」と話題の本格的すぎる手料理
長谷川は「最近のお料理色々」とつづり、料理動画を投稿。「あやめカブとルビーキウイのビネグレットオレンジ風味」「キンパとチャプチェ」「マッシュルーム白トリュフオイル」を手際良く用意している様子を披露した。
また「同じ具材でアレンジ出来るので楽ちん！しかも同じ具材と気づきにくい！チャプチェは夫の大好物でたくさん食べてくれました 翌朝キンパも作ってボンのお弁当に」「コールドプレスした菜種油に白トリュフ…ワインがすすみ過ぎて困りました」と料理の感想も記している。
この投稿には「彩り豊かでお店の料理かと思った」「あやめカブ美味しそう」「どれもすごすぎる」「1度でいいから食べてみたい」などといった反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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◆長谷川理恵、3品料理動画披露
長谷川は「最近のお料理色々」とつづり、料理動画を投稿。「あやめカブとルビーキウイのビネグレットオレンジ風味」「キンパとチャプチェ」「マッシュルーム白トリュフオイル」を手際良く用意している様子を披露した。
◆長谷川理恵の手料理が話題
この投稿には「彩り豊かでお店の料理かと思った」「あやめカブ美味しそう」「どれもすごすぎる」「1度でいいから食べてみたい」などといった反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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