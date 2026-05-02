第2子妊娠の西野未姫、家族3人でのマタニティフォト公開「素敵」「見てるだけでハッピーになった」の声
【モデルプレス＝2026/05/02】元AKB48でタレントの西野未姫が5月1日、自身のInstagramを更新。家族3人で撮影したマタニティフォトを公開した。
【写真】臨月迎えた27歳元AKB「素敵」マタニティフォト公開
西野は「家族3人でマタニティーフォトの撮影をしました このカットは山本家の明るくて楽しい感じを表現したくて、カラフルでハッピーな感じにっっ」と記し、写真家の山下さき氏が撮影した2パターンのマタニティフォトを投稿。自身のジャケット、夫のハーフパンツ、娘のスカートを鮮やかなピンクで合わせたカラフルなコーディネートの3人が色とりどりの紙吹雪が舞う中笑顔を見せているショットや、白いTシャツにフロントを開けたデニムパンツでカラーストーンを散りばめたふっくらとしたお腹を見せている写真など、生き生きとした家族ショットを披露している。
また、続けての投稿で「アニマルカット」とアニマル柄のコーディネートのショットや「シックな感じでカッコ良い雰囲気なショット」と全員が黒で揃えた写真なども公開している。
この投稿に、ファンからは「素敵」「ポップな雰囲気がぴったりハマってる」「幸せいっぱい」「見てるだけでハッピーになった」「仲良しな感じがすごく出てる」「素敵」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】臨月迎えた27歳元AKB「素敵」マタニティフォト公開
◆西野未姫、マタニティフォト公開
西野は「家族3人でマタニティーフォトの撮影をしました このカットは山本家の明るくて楽しい感じを表現したくて、カラフルでハッピーな感じにっっ」と記し、写真家の山下さき氏が撮影した2パターンのマタニティフォトを投稿。自身のジャケット、夫のハーフパンツ、娘のスカートを鮮やかなピンクで合わせたカラフルなコーディネートの3人が色とりどりの紙吹雪が舞う中笑顔を見せているショットや、白いTシャツにフロントを開けたデニムパンツでカラーストーンを散りばめたふっくらとしたお腹を見せている写真など、生き生きとした家族ショットを披露している。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵」「ポップな雰囲気がぴったりハマってる」「幸せいっぱい」「見てるだけでハッピーになった」「仲良しな感じがすごく出てる」「素敵」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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