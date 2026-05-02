【韓国】AI時代のK-POPが直面する新課題　「完成度」より「創作の過程」を問うファンの目

所属事務所が謝罪文を発表したものの、今回の事案は単純な盗作疑惑として片づけることは難しい。K-POPガールズグループBilllie（ビリー）を巡る騒動のことである。

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問題となったのは、5月6日に発売される1stフルアルバム『the collective soul and unconscious：chapter two』の収録曲『$ECRET no more』に関連する映像だ。

4月23日に映像が公開されると、一部から盗作を疑う声が上がった。所属事務所MYSTIC STORYは同月25日にファンに向けて謝罪文を発表し、「特定の作品を意図的に借用したり、著作権を侵害したりした事実はない」と説明した。盗作疑惑については否定する立場を示したのである。

しかしその一方で、「今後のコンテンツ制作にあたっては、より明確な創作基準を適用し、コンテンツの完成度を損なう恐れのある生成型AIを使用した制作物は、いかなる形でも制作しない」とも明言している。少なくとも事務所側は、今回の騒動において生成AIが大きな争点になっていると認識していることがうかがえる。

生成AIの使用が揺るがすグループのアイデンティティ

この騒動が興味深いのは、ファンの怒りが単に「似ている」「盗作ではないか」という一点に集中していないことだ。

映像公開後、ネット上では見た目の良さを認めつつも、それがAIによるものではないことを願う声や、AIの多用がグループを傷つけているといった反応が相次いだ。

もともとBilllieは、実験的な音楽や独自の世界観、緻密なストーリーテリングを強みとしてきたグループである。今回のフルアルバムも、MYSTIC STORYは「Billlie universe」をさらに拡張する作品として大々的に打ち出していた。つまりBilllieにとって、ビジュアルやコンセプトは音楽の付属品ではなく、グループの核そのものといえる。

Billlie（写真提供＝OSEN）

その中枢をなす映像が「AI風」であると疑われた瞬間、それは単なる一映像の問題ではなく、グループのアイデンティティを問う事態へと発展したのである。

より本質的なのは、たとえ意図的な盗用でなかったとしても、AIを使った時点でそれを本当にオリジナルと呼べるのかという点だ。

ファンの反応の中には、AIを用いた作品への嫌悪感や、作品のどの部分にAIが使われ、どこまでが人の手で作られたのかを明らかにしてほしいという切実な声が並んでいる。ファンが問題視しているのは、法的な著作権侵害の有無だけでなく、創作物として誠実であるかどうかという点なのだ。

創作過程の透明性が求められる新しい危機

これこそが、所属事務所の謝罪文が十分に事態を収束させられなかった理由であろう。

事務所は「意図的な借用ではない」「著作権侵害はない」と説明したが、ファンが真に求めていたのは、生成AIが使われたのか、使われたのであればどの範囲なのか、どこまでが人の手による創作なのかという具体的な回答である。類似を指摘された元作品の創作者への配慮についても触れられないまま「創作物であった」とだけ主張されても、納得を得るのは困難だ。

事実、謝罪後の反応でも、説明の曖昧さを批判する声が目立っている。ファンは謝罪そのものよりも、制作過程の不透明さに強く反応している。

今回の炎上は「盗作か否か」という旧来の二択には収まらない。生成AIが介在した時点で、ファンは「意図的に盗んだか」だけでなく、「それをオリジナルと呼べるのか」「その創作態度を支持できるのか」を問うようになっている。法的に問題がないことと、表現者として信頼されることは、もはや別問題なのである。

Billlie（写真提供＝OSEN）

Billlieの件が突きつけたのは、K-POPにおける新しい危機かもしれない。

これまでK-POPは、圧倒的なコンセプトや映像の完成度で支持を集めてきた。しかし、そこに生成AIが入り込んだ瞬間、作品の質だけでなく創作過程そのものが検証の対象となる。見た目が美しいだけでは足りず、その美しさがどのように構築されたのかまでが問われる時代になったといえるだろう。

生成AIを用いたものをオリジナルと呼べるのかという問いは、Billlie一組の問題に留まらず、現代の創作全体が直面している課題である。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）