高市早苗首相は2026年初頭の自民党大会や施政方針演説で日本国憲法改正、とくに9条改正を「1年以内」にめどをつけると目標を明言した。イスラエルとアメリカによるイラン攻撃の名目は核兵器開発の阻止とされるなか、日本では原子力発電所の再稼働が相次いでいる。鳩山由紀夫元首相に、原発再稼働と日本のエネルギー政策、日本国憲法について作家の日野百草氏が聞いた。【全3回の第3回。第1回から読む】

【写真】廃炉プロジェクトを伝える

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核の傘は役に立たない

──核問題についてですが、いわゆるアメリカの「核の傘」があるから日本の平和が守られているという意見もあります。

鳩山：日本は1945年に広島と長崎に落とされた原子爆弾によって多くの命が奪われました。放射能の影響がのちに続くことを考えても、核兵器を二度と使ってはならないし、世界から早くなくさなければならないと思います。だからこそ、核兵器禁止条約（TPNW）に日本は早く加わらないといけない。そもそも真っ先に入らないといけない国です。先頭に立って旗を振らなければいけないのに、アメリカの核の傘の下で守ってもらっているんだという錯覚にとらわれている。核の傘に守られているという認識は単なる机上の空論であり、守られているわけがないのに。

──核の傘は幻想だと？

鳩山：たとえば中国が日本を核で攻撃したとして、アメリカが日本のために中国に核を落とすか。そうなったら中国もアメリカを攻撃するから、しないでしょうね。そう考えると核の傘は役に立たない。守り守られているという理屈は錯覚で、虚構であることを分かっていながら国民に信じさせてしまっている。核の傘に守られているからなどとアメリカに遠慮する必要はないと考えます。

科学技術の進歩で原発をなくす

──しかしすぐエネルギー問題を解決するほどに、この国の資源は豊かではないことは確かです。

鳩山：自然エネルギーの活用をもっと進めていくべきと考えます。太陽光や風力など、日本で作れる再生可能エネルギーを進めるべきなのに、原発のために待ったがかかっているように思えてならないのです。

──原発についてはどうお考えですか。

鳩山：最終的には、原発のない日本にしなければならないと思っています。2011年に福島第一原子力発電所事故が起きたあと、地震大国日本に原発はふさわしくないと改めて思い至りました。以前は条件付きで容認していましたが、現在は脱原発を進めるべきだと考えています。東日本大震災後、熊本や北海道、北陸など、いくつも大地震が起きています。今後、震度7以上の地震が仮に起きたとして、それが原発直下だったのなら大丈夫なのかと思わずにいられません。やはり原発のない日本に早くしていかなければならないと思います。

──原発は怖い、しかしなくすのは現実的に難しい、という意見は政府だけでなく国民の中にも根強くあります。

鳩山：だからこそ、原発がない国を実現するには、科学技術のさらなる推進が必要です。「失われた30年」と言われるとバブル崩壊以後の経済の停滞を思い浮かべると思いますが、政治も滞り、停滞どころか低下したのが日本の科学技術力です。大学改革の名の下で2004年に実施された国立大学法人化をきっかけに、運営費交付金が毎年削減され、うまく自分でお金を集めなさいという仕組みになった。国立大学に限らず、私学も含めて学術研究の発展のためには大学への資金提供をもっと行わなければなりません。科学技術力を伸ばさないといけないときにそれを削っていたから、たとえばコンピュータシステムやスマートフォンなど、現代のインフラに欠かせない分野で日本は力を急速に失いました。そのため、アメリカに依存しなければならない、抱きつかなければならない今日の状況に至ってしまっていると思います。

──科学の進歩がそれを可能にすると？

鳩山：核兵器を世界から早くなくすために、原発もゆくゆくはなくしていくために、科学技術を進歩させる努力が必要だと考えますし、昨今のAIの急速な進歩もそれを十分サポートできると思います。

日本国憲法を改正するために

──こうしたイラン情勢の中、改憲も再び議論されています。憲法改正に反対する人たちによる大規模なデモも国会前で続いています。

鳩山：日本国憲法はまだ、一文字も変更されていません。だから戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認を記し、平和主義を規定している9条がそのままです。それなのに、集団的自衛権が認められて敵基地攻撃ができてしまうことは問題です。集団的自衛権の行使や敵基地攻撃などは9条に違反する認められない行為なのに、その解決もないまま2022年には安保3文書と呼ばれる「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」を閣議決定しました。敵基地攻撃能力を認めるこれらの決定は撤回すべき、と私は考えます。

──条件次第では9条改正もありと？

鳩山：私はもともと護憲派ではありません。2009年に仲間たちと『新憲法試案』（PHP研究所）も出しています。本当に必要ならば、ゆくゆくは改正すべきという立場です。地域主権や環境条項など、足りない部分がありますからね。しかし、憲法改正を強く謳うと、いわゆる憲法9条改正で戦争のできる国にしていこうという方向のみへ強く引き込まれる恐れがあります。憲法を一字一句変えてはならないとは考えていませんし、変えるべき部分はあると考えますが、いまこのような状況の中では、改正に賛成することはできないと思っています。

（了。第1回から読む）

（聞き手・構成：日野百草）

【プロフィール】

日野百草（ひの・ひゃくそう）／出版社勤務を経て、内外の社会問題や政治倫理、近現代史のルポルタージュを手掛ける。一般社団法人日本ペンクラブ広報委員会委員。