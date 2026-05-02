◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

新年度を迎えて約１か月。これまでと違う場所で、新たな人生のスタートを切る人も多い時期だ。大相撲界でも個性あふれる新弟子たちが続々と入門した。

尾上部屋の宇座寿音（うざ・じゅおん、２３）は海上自衛隊を経ての角界入りとなった。

近年は新弟子検査受検の年齢制限緩和などもあり、社会人経験を経て入門する力士が増えた。十両・朝翠龍（高砂）は日体大４年時に全日本相撲選手権３位などの実績がありながら、大学卒業後に教員の道へ。社会人を１年経験して初土俵を踏んだ。「大学までは相撲から離れたい気持ちがあった。社会人になって相撲が少し楽しいなと思えるようになり、若いうちにできることをやろうと思った」と入門当時を振り返る。一時的に相撲から離れて気づくことがあったという。

大相撲界はかつて中学を卒業して入門する「たたき上げ」が多かったが、門戸は広がった。朝翠龍は大学卒業後の経験について「お金の価値観などは、社会人の経験が貴重だった。（手当以外）給料のない幕下時代も、うまくやりくりできた」と明かす。脱サラ力士ならではのエピソードは興味深かった。

大相撲担当になって３年目を迎えた。力士の経歴には、それぞれ違った個性がある。取材に慣れてきたからこそ、土俵での取組以外の魅力や背景を、さらに広く深く伝えていきたい。（大相撲担当・大西 健太）

◆大西 健太（おおにし・けんた） ２０２１年入社。２４年から大相撲担当。