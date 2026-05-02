『コンビニ兄弟』アンジェラ・サントス役にジョージアナ・ジェッテ キャラクター紹介（16）
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、ジョージアナ・ジェッテが演じるアンジェラ・サントスを紹介する
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
ジョージアナ・ジェッテが演じるアンジェラ・サントスは、「テンダネス門司港こがね村店」のアルバイトのひとり。フィリピン出身の留学生。北九州の日本語学校に通いながらテンダネスでも働いている。難しい日本語に対するこだわりが強く、日本語の直訳や文化の違いから生まれる天然ボケも…。奥野とのローテーションが多い。
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本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
ジョージアナ・ジェッテが演じるアンジェラ・サントスは、「テンダネス門司港こがね村店」のアルバイトのひとり。フィリピン出身の留学生。北九州の日本語学校に通いながらテンダネスでも働いている。難しい日本語に対するこだわりが強く、日本語の直訳や文化の違いから生まれる天然ボケも…。奥野とのローテーションが多い。