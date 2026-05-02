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ゴールデンウィーク限定！ 過去に大反響を呼んだ記事を特別セレクション。人生を左右する「小さな発見」がここにあるかもしれません。　＊　　＊　　＊

　ゴールデンウィーク（GW）は、多くの人にとって楽しみな大型連休だ。しかし、時には思わぬハプニングに見舞われることもある。今回は、GWに起きた珍事件を紹介しよう。

◆肉を目の前に子どもは大泣き、“地獄絵図”に

　GWといえば、アウトドアを楽しむ人も多い。田中健さん（仮名）の家族も、毎年恒例で友人家族とキャンプ場に行っている。テントを立てて、BBQをするのだが、前年は忘れ物の連続で散々だったという。

「炭は？」「あ、忘れてた！」
「じゃあトングは？」「うわ、ごめん！」

　現地に着いて荷物を広げた時点でないものが次々と発覚。炭、トング、紙皿、そして調味料まで忘れてしまったのだ。

「……え、じゃあどうやって焼くの？」

　BBQは田中さんが準備する予定だったので、友人家族も持ってきていなかった。肉を目の前にして食べられない子どもたちは泣き出す始末。まさに地獄絵図のような昼下がりだったそうだ。

◆「今年こそ完璧に！」と意気込んだBBQで再び大失態

　そんな苦い経験から、田中さんは「今年こそ完璧に！」と誓った。忘れ物リストを作ってチェックを重ね、トング、炭、紙皿、調味料、すべてバッチリ準備した。

　ドヤ顔で「もう去年とは違うよ」と言いながらキャンプ場に到着。いざ設営しようと荷物を開けたとき、妻が静かに言った。

「ねえ……テントは？」

　田中さんは唖然とした。テントを忘れていたのだ。

「……成長してるようで、してないよね」

　妻の顔は笑っていたが、目は全然笑っていなかった。

　結局、車中泊することになったが、家族全員が眠れるスペースはないので、田中さんは外に置いている椅子で寝る羽目になったという。

「GW、我が家は毎年のように“伝説”を作りますね」

◆「今日仕事だったの？」家族みんなで大慌ての朝

　さて、GW最終日の朝。田中さんの家族は、遊び疲れてのんびりとソファでテレビを見ていた。

「明日からまた仕事だなあ〜」とつぶやくと、妻も「ほんと、もっと休みたいね」と返す。

　子どもたちもアイスを食べたり積み木で遊んだりと、完全に休日モードだった。

　そんな平和な光景に、突如として不協和音が響く。

「……もしもし？」

　田中さんのスマホに、会社の上司から電話がかかってきたのだ。

「おーい、今日の朝イチ会議どうした？ もう始まってるぞ、今どこ？」
「えっ、今日！ てっきり明日から出勤だと……！」

　その一言で、家族全員が慌ただしい動きを始める。田中さんはスーツに着替えながらベルトを探し、歯磨き片手にバッグにノートPCを詰める。妻は慌てて保育園の準備をしながら、横で叫んだ。

「アンタ何してんのよ！ 今日休みって言ってたじゃん！」
「いや違う！完全に明日から出勤だと思ってた！カレンダーに赤いマルつけてたじゃん！」

　カレンダーを確認すると、

「それ土曜日だから！」

　結局、田中さんも妻も会社に遅刻が確定。保育園に送る途中の子どもたちも不安そうな顔をしていたという。

　いつもより静かな車内で、妻がポツリとつぶやいた。

「遅刻するの小学生ぶりかも……」

　その言葉に、家族全員に笑みがこぼれた。田中さんは「まあ、こういうのもたまにはいっか！」というが、会社ではしっかり怒られたそうだ。こうした“伝説”も、後から振り返れば、家族の絆を深める良い思い出になっているのかもしれない。

＜取材・文／日刊SPA！取材班＞