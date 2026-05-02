フジテレビの内田嶺衣奈アナウンサーが、２日までに自身のインスタグラムを更新。第１子の産休・育休からの復職を報告した。

「お久しぶりです」と２日までに自身のインスタグラムを更新した内田は、「今週から復職いたしました！」と明るく報告。約１年半ぶりとなる出社に「浦島太郎」になったような不安を抱えていたものの、「おかえり〜待ってたよ〜と想像していた以上にみんなが温かく迎えてくれて、とてもホッとしました」と同僚の言葉にほっとしたことを明かした。「息子にとっても私にとっても、家族みんなにとって新たなステップ。お互い新生活に少しずつ慣れていきながら、前向きに働いていきます」と意気込みを語った。

また、フジテレビのオリジナルキャラクターである“ラフくん”のオブジェとのショットもアップし、「＃久々に会えたラフくん」とハッシュタグも使用している。

この投稿には「おかえりなさい」「早く画面で観たいです」「応援します！全力で！」「また内田さんの笑顔が見られて、とっても嬉しいです！」「相変わらずお美しや！」などのコメントが寄せられている。

内田アナは２０１３年に上智大学を卒業し、フジテレビに入社。２１年に同局社員の一般男性と結婚し、２５年１月に第１子を出産したことを報告していた。