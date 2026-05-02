G2「京王杯SC」は3番人気のワールズエンド（牡5＝池添、ロードカナロア）が好スタートから主導権を握ると、14番人気セフィロの追い上げをしのぎ1着。初の重賞制覇で安田記念の優先出走権を獲得した。

鞍上の津村明秀（40）はスプリングS（アウダーシア）以来となる今年5回目の重賞勝ち（通算27回目）。管理する池添学師（45）は昨年の阪神牝馬S（サフィラ）以来となる通算15回目の重賞V。

2着にセフィロ、3着は7番人気のマイネルチケットが入り3連単＜16＞＜6＞＜14＞は28万6950円（851番人気）。1番人気のファンダムは8着。

▽京王杯SC 1956年に「スプリングハンデキャップ」として創設され、60年に「京王杯スプリングハンデキャップ」に改称。創設当初は2〜3月に東京芝1600メートルで行われていたが、幾度かの距離変更を経て81年から芝1400メートルに。84年のグレード制導入でG2に格付けされ安田記念の前哨戦に位置づけられた。同年からハンデ戦から別定戦となり、現レース名に変更された。2014年から勝ち馬に安田記念の優先出走権が与えられる。