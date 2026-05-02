山本彩、変形ボトムスから美脚スラリ「スリットがセクシー」「さや姉にしか着こなせない衣装」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/02】アーティストの山本彩が4月30日、自身のInstagramを更新。変形デザインの衣装姿を公開した。
【写真】32歳元NMBセンター「カッコ良すぎ」と絶賛の声相次いだ美脚ショット
山本は「Billboard Live東京アジアツアーファイナルありがとうございました」とつづり、ツアーの衣装姿を披露。全身白の衣装姿で、ジャケットに片足が斜めに切られた変形ボトムス姿を投稿している。
また「久しぶりの曲やカバー曲があったりチャレンジな部分がありながらも悔いが一切残らないと言えるそんな最高のファイナルでした」と、ライブの感想を記している。
この投稿にファンからは「ツアーお疲れ様でした」「スリットがセクシー」「さや姉にしか着こなせない衣装」「本当に素敵な衣装」「白の衣装が似合ってますね」「カッコ良すぎて女神様かと思った」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元NMBセンター「カッコ良すぎ」と絶賛の声相次いだ美脚ショット
◆山本彩、衣装ショット公開
山本は「Billboard Live東京アジアツアーファイナルありがとうございました」とつづり、ツアーの衣装姿を披露。全身白の衣装姿で、ジャケットに片足が斜めに切られた変形ボトムス姿を投稿している。
また「久しぶりの曲やカバー曲があったりチャレンジな部分がありながらも悔いが一切残らないと言えるそんな最高のファイナルでした」と、ライブの感想を記している。
◆山本彩の投稿に反響
この投稿にファンからは「ツアーお疲れ様でした」「スリットがセクシー」「さや姉にしか着こなせない衣装」「本当に素敵な衣装」「白の衣装が似合ってますね」「カッコ良すぎて女神様かと思った」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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